Громадам Житомирской области передали 12 школьных автобусов. ФОТО

"Сейчас парк школьных автобусов области составляет 312 единиц. Отмечу, что для полного обновления автопарка в области еще нужно около 30 таких автобусов. На сегодня 18 000 сельских школьников и 3 000 учителей уже обеспечены бесплатным подвозом в учебные заведения. Программа "Школьный автобус" будет действовать и в дальнейшем, поскольку количество специализированного транспорта нужно не только увеличивать, но и обновлять те автобусы, которые работают уже более 10 лет", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.