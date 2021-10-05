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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 5 » 08:33:42

Громадам Житомирской области передали 12 школьных автобусов. ФОТО

Сегодня, 08:33:42 582 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Громадам Житомирской области передали 12 школьных автобусов. ФОТО

 Для 12 территориальных громад Житомирщины приобрели новые школьные автобусы. Торжественное вручение автобусов прошло в Житомире под стенами облгосадминистрации.

Как сообщили в ОГА, общая стоимость автобусов составляет почти 20 млн грн, из которых 70% - государственный бюджет, 30% - софинансирование территориальных громад.
 

"Сейчас парк школьных автобусов области составляет 312 единиц. Отмечу, что для полного обновления автопарка в области еще нужно около 30 таких автобусов. На сегодня 18 000 сельских школьников и 3 000 учителей уже обеспечены бесплатным подвозом в учебные заведения. Программа "Школьный автобус" будет действовать и в дальнейшем, поскольку количество специализированного транспорта нужно не только увеличивать, но и обновлять те автобусы, которые работают уже более 10 лет", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.


Уже в ближайшее время школьные автобусы начнут развозить на обучение детей Коростенской, Коростышевской, Олевской, Станишовской Семеновской, Барановской, Лугинской, Овручской, Радомышльской, Ружинской, Хорошевской и Чудновской громад.

Еще 3 автобуса будут переданы громадам в течение этого года.









Фото: Житомирская ОГА
Тэги: Житомирская область, школьные автобусы, громады
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