Громадам Житомирской области передали 12 школьных автобусов. ФОТО

Для 12 территориальных громад Житомирщины приобрели новые школьные автобусы. Торжественное вручение автобусов прошло в Житомире под стенами облгосадминистрации.
Как сообщили в ОГА, общая стоимость автобусов составляет почти 20 млн грн, из которых 70% - государственный бюджет, 30% - софинансирование территориальных громад.
"Сейчас парк школьных автобусов области составляет 312 единиц. Отмечу, что для полного обновления автопарка в области еще нужно около 30 таких автобусов. На сегодня 18 000 сельских школьников и 3 000 учителей уже обеспечены бесплатным подвозом в учебные заведения. Программа "Школьный автобус" будет действовать и в дальнейшем, поскольку количество специализированного транспорта нужно не только увеличивать, но и обновлять те автобусы, которые работают уже более 10 лет", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.
Уже в ближайшее время школьные автобусы начнут развозить на обучение детей Коростенской, Коростышевской, Олевской, Станишовской Семеновской, Барановской, Лугинской, Овручской, Радомышльской, Ружинской, Хорошевской и Чудновской громад.
Еще 3 автобуса будут переданы громадам в течение этого года.
Фото: Житомирская ОГА