Житомирянин изготавливает сладости из конопли: говорит, что это очень вкусно и полезно. ВИДЕО

Житомирянин Олег Земнухов решил заняться изготовлением конопляной халвы, потому что ему не нравились сладости от других производителей. Для изготовления использует конопляный мед и шелушенные конопляные семечки, информирует "Суспільне".
"Они (сладости, ред.) меня не устраивали, так как не передавали вкус и пользу этого продукта. Поэтому я решил делать халву самостоятельно. Чтобы сделать конопляную халву нам нужно конопляные семечки. Семена шелушенные - без оболочки. Грамм 300 этих семян мы насыпаем в кофемолку, перемалываем, и добавляем к этой смеси конопляный мед. Меда беру примерно полторы столовых ложки. Все перетираем. Обратите внимание, что я эти ингредиенты не нагреваю, чтобы блюдо не потеряло свои лечебные свойства", - отмечает житомирянин.
Олег Земнухов советует есть конопляную халву людям, страдающим язвой желудка.
"Конопляное масло при язвах имеет лечебные свойства. Кстати, еще советую употреблять тем, кому нужно поддержать свой иммунитет после болезни, пополнить организм аминокислотами, чтобы организм восстановился", - уверяет мужчина.
Первым дегустатором блюд Олега является его мама Ядвига Земнухова.
"Конопляная халва очень вкусная. Олег ее делает уже два года, но мы всю свою жизнь употребляем блюда из конопли, едим конопляные зернышки. Еще проращиваем и пшеницу, и рожь. Там же много витаминов всяких и энергии. Наши предки, бабушки, прабабушки коноплю также употребляли. Она лечебная. Малым детям делали из конопли молочко. В пост, особенно, кормили малышей конопляным молоком. Оно очень питательное и полезное", - рассказывает женщина.