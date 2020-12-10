Житомирянин изготавливает сладости из конопли: говорит, что это очень вкусно и полезно. ВИДЕО

"Они (сладости, ред.) меня не устраивали, так как не передавали вкус и пользу этого продукта. Поэтому я решил делать халву самостоятельно. Чтобы сделать конопляную халву нам нужно конопляные семечки. Семена шелушенные - без оболочки. Грамм 300 этих семян мы насыпаем в кофемолку, перемалываем, и добавляем к этой смеси конопляный мед. Меда беру примерно полторы столовых ложки. Все перетираем. Обратите внимание, что я эти ингредиенты не нагреваю, чтобы блюдо не потеряло свои лечебные свойства", - отмечает житомирянин.