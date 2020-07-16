Житомирянин выращивал на огороде коноплю. Плантацию заметили полицейские и изъяли. ФОТО

В Житомире участковые офицеры полиции обнаружили незаконный посев конопли. Плантацию случайно нашли на приусадебном участке жителя микрорайона Промавтоматика.
"Участковые офицеры полиции Житомирского отдела во время очередного обхода административного участка заметили на приусадебном участке жителя микрорайона Промавтоматика расстения, похожие на коноплю. 15 июля, получив разрешение суда, правоохранители провели соответствующий обыск"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции.
На земельном участке было обнаружено и изъято 74 растения конопли. Как пояснил владелец домохозяйства, растения он посеял и ухаживал за ними для собственного потребления.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Законодательством незаконный посев конопли от 10 до 50 штук расценивается уже как уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрено в том числе и арест до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет.