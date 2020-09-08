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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 8 » 11:02:44

Житомирские копы нашли в штанах подозрительного мужчины кусты конопли. ФОТО

Вчера, 11:18:05 1000 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские копы нашли в штанах подозрительного мужчины кусты конопли. ФОТО

 В Житомире патрульные полицейские остановили мужчину, во время поверхностной проверки у него нашли кусты конопли. Инцидент произошел 7 сентября в переулке Винокурном.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Во время патрулирования переулка Винокурный, инспекторы заметили мужчину, который имел подозрительный вид. Когда патрульные подошли к нему, чтобы проверить документы и пообщаться, он начал нервничать", - информирует полиция.


Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили, что в брюках мужчина спрятал кусты конопли.

В дальнейшем на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Коноплю в присутствии понятых изъяли.



Тэги: полиция, Конопля, Житомир
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:00:34, Вчера [Материал]
+6

Кусты в штанах - это супер!
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:04:04, Вчера [Материал]
0

Шедеврально пля . "Куст в штанах" - до перекуря його срочно, то ж не гігієнічно! :)
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