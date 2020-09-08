Житомирские копы нашли в штанах подозрительного мужчины кусты конопли. ФОТО

В Житомире патрульные полицейские остановили мужчину, во время поверхностной проверки у него нашли кусты конопли. Инцидент произошел 7 сентября в переулке Винокурном.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Во время патрулирования переулка Винокурный, инспекторы заметили мужчину, который имел подозрительный вид. Когда патрульные подошли к нему, чтобы проверить документы и пообщаться, он начал нервничать", - информирует полиция.
Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили, что в брюках мужчина спрятал кусты конопли.
В дальнейшем на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Коноплю в присутствии понятых изъяли.