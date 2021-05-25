Житомирянин на огороде выращивал коноплю: у него изъяли весь урожай

В Житомире мужчина взялся выращивать на территории частного домовладения коноплю. Во время обысков правоохранители у него изъяли свежий урожай и несколько килограмм высушенного растительного сырья.
По информации ГУ Нацполиции, санкционированный обыск в домовладении 63-летнего жителя Житомира полицейские провели в рамках расследования уголовного производства относительно вероятного хранения запрещенных веществ.
"Мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Сейчас он также является обвиняемым в совершении ряда противоправных деяний, связанных с наркотиками", - рассказал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью в Житомирской области ДБН Нацполиции Вадим Савчук.
Недавно оперативники получили сведения о том, что мужчина снова взялся за прежнюю незаконную деятельность.
"В результате проведенных в его доме следственных действий правоохранители обнаружили подтверждение противоправной деятельности. Из приусадебного участка правоохранители изъяли более 40 растений, внешне похожих на коноплю. Кстати, хозяин позаботился об условиях для выращивания запрещенных расстений: коноплю накрывал специальным тентом и с помощью ламп поддерживал необходимую для них температуру. Все это полицейские тоже изъяли", - рассказали в полиции.
Фото: ГУНП
Также во дворе нашли уже высушенные растения общим весом около 3,5 кг. Изъятое правоохранители направили на экспертное исследование в экспертно-криминалистический центр МВД.
Дальнейшее досудебное расследование проводится сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Полицейские проверяют мужчину также и на причастность к распространению наркотиков.