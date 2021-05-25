Житомирянин на огороде выращивал коноплю: у него изъяли весь урожай

"Мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Сейчас он также является обвиняемым в совершении ряда противоправных деяний, связанных с наркотиками", - рассказал начальник Управления по борьбе с наркопреступностью в Житомирской области ДБН Нацполиции Вадим Савчук.

"В результате проведенных в его доме следственных действий правоохранители обнаружили подтверждение противоправной деятельности. Из приусадебного участка правоохранители изъяли более 40 растений, внешне похожих на коноплю. Кстати, хозяин позаботился об условиях для выращивания запрещенных расстений: коноплю накрывал специальным тентом и с помощью ламп поддерживал необходимую для них температуру. Все это полицейские тоже изъяли", - рассказали в полиции.