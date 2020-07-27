Гигантский урожай: мужчина под Житомиром вырастил 3-метровые кусты конопли. ФОТО

На огороде у жителя Житомирского района правоохранители нашли 3-метровые кусты конопли. Наркосодержащих растения обнаружили в рамках обыска, разрешение на который дал суд.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции области.
"Правоохранители Житомирского районного отделения полиции провели обыск на территории домовладения 59-летнего жителя села Млынище. В ходе следственного действия во дворе последнего обнаружено 213 растений, внешне похожих на коноплю. Высота насаждений достигала и трех метров", - говорится в сообщении.
Хозяин объяснил, что выращивал их для собственных нужд.
Кусты конопли изъяли и направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Согласно ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины мужчине грозит наказание в виде штрафа, полугодового ареста или ограничения свободы сроком до 7 лет.