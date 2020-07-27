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Гигантский урожай: мужчина под Житомиром вырастил 3-метровые кусты конопли. ФОТО

Сегодня, 18:17:04 766 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гигантский урожай: мужчина под Житомиром вырастил 3-метровые кусты конопли. ФОТО

 На огороде у жителя Житомирского района правоохранители нашли 3-метровые кусты конопли. Наркосодержащих растения обнаружили в рамках обыска, разрешение на который дал суд.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции области.
 

"Правоохранители Житомирского районного отделения полиции провели обыск на территории домовладения 59-летнего жителя села Млынище. В ходе следственного действия во дворе последнего обнаружено 213 растений, внешне похожих на коноплю. Высота насаждений достигала и трех метров", - говорится в сообщении.


Хозяин объяснил, что выращивал их для собственных нужд.

Кусты конопли изъяли и направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Согласно ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины мужчине грозит наказание в виде штрафа, полугодового ареста или ограничения свободы сроком до 7 лет.



Тэги: Житомир, Конопля, полиция
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 23:13:59, Сегодня [Материал]
0

Так экспертизы не было, кто решил, что это наркосодержащие растения?
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