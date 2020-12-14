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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 14 » 08:54:22

Соцслужбы изъяли из житомирской семьи 5 детей: волонтеры несут им в больницу еду и вещи

Сегодня, 09:10:22 1774 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Соцслужбы изъяли из житомирской семьи 5 детей: волонтеры несут им в больницу еду и вещи

 В Житомире 5 малолетних детей остались без присмотра: соцслужбы изъяли их из семьи, потому что застали мать пьяной, а самих детей - с признаками болезни.

Детей направили в больницу, куда неравнодушные горожане начали нести им еду, одежду и игрушки, рассказывает "Суспільне".
 

"10 декабря около 11:00 дня на линию полиции "102" поступило сообщение о том, что в одном из районов Житомира без присмотра находятся пятеро малолетних детей. На "102" звонила специалист службы по делам детей Житомирского городского совета и просила помощи наряда полиции. На место происшествия был направлен патруль патрульной полиции. Прибыв по адресу, они обнаружили 5 детей без присмотра и их мать, которая имела признаки алкогольного опьянения. Также было подозрение на то, что дети имеют заболевания. Поэтому работники соцслужб и полиции приняли решение изъять детей из семьи и отвезти их в городскую больницу", - рассказала начальница подразделения ювенальной превенции Нацполиции области Наталья Гончарук.




Дети в больницу попали в удовлетворительном состоянии.
 

"Двое из них имеют признаки легкого течения острой респираторной вирусной инфекции - субфебрильная температура, кашель и насморк, но состояние их удовлетворительное. Мы организовали им 5-разовое питание. Дети обеспечены всеми средствами индивидуального ухода. Кроме того, уже обращаются волонтеры с помощью питанием, средствами ухода и индивидуального творчества для этих детей", - отметила медицинский директор городской детской больницы Светлана Довгаль.




Жители Житомира начали приносить детям одежду, еду и игрушки после того, как житомирянка Елена Тарнопольская, которая со своим ребенком лежит в этой же больнице, опубликовала в соцсетях пост с просьбой о помощи.
 

"Мы с ребенком уже некоторое время находимся здесь на стационарном лечении, - говорит Елена. - Детей этих я увидела вчера. Сразу поняла, что они новенькие. Они выглядели заплаканными и немного испуганными. Это понятно, ведь они не были готовы к тому, что их заберут от мамы. Я забросила в свой инстаграм обращение, а уже потом мои друзья распространили его в фейсбуке. Я обратилась ко всем, кто неравнодушен и кто имеет возможность, чтобы они принесли какие-то неаллергенные сладости, раскраски, карандаши, книги - чтобы детям здесь было не скучно. Просила сумки для вещей и одежды. К моему удивлению, очень многие откликнулись. Сегодня вот уже даже маленькому парню принесли вещи. И девочкам. И игрушки принесли. И продолжают нести".




Журналисты наведались к семье, чтобы пообщаться с родителями изъятых детей. На вопрос, знают ли они, где их дети и как они себя чувствуют, мать ответила, что знает. Сказала, что представители соцслужб приходили и рассказали, что дети в больнице и чувствуют себя хорошо. Впоследствии женщина расплакалась. Говорила, что не хочет, чтобы ее лишили родительской опеки.
 

"Я не хочу еще раз потерять детей, - говорит Ольга. - Один раз уже потеряла, тогда у меня забрали троих детей".


В каком году ее и отца детей Николая лишили попечительства на еще троих их старших детей ни Ольга, ни Николай не помнят. Говорят, что старшей из них - 15 лет. Отец детей сказал, что они не знают, где эти дети.

ФОТО: Суспільне
 

"Нам никто не рассказывает, - говорит Николай. - Одни говорят, что они в детском доме, другие - что их усыновили".


Отец детей сказал, что они попытаются их вернуть.

Начальница подразделения ювенальной превенции Нацполиции области Наталья Гончарук проинформировала, что на мать изъятых детей составят административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, служба по делам детей будет решать вопрос о целесообразности пребывания детей в семье.
Тэги: дети, соцслужбы, Житомир, семья
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