Соцслужбы изъяли из житомирской семьи 5 детей: волонтеры несут им в больницу еду и вещи

"10 декабря около 11:00 дня на линию полиции "102" поступило сообщение о том, что в одном из районов Житомира без присмотра находятся пятеро малолетних детей. На "102" звонила специалист службы по делам детей Житомирского городского совета и просила помощи наряда полиции. На место происшествия был направлен патруль патрульной полиции. Прибыв по адресу, они обнаружили 5 детей без присмотра и их мать, которая имела признаки алкогольного опьянения. Также было подозрение на то, что дети имеют заболевания. Поэтому работники соцслужб и полиции приняли решение изъять детей из семьи и отвезти их в городскую больницу", - рассказала начальница подразделения ювенальной превенции Нацполиции области Наталья Гончарук.

"Двое из них имеют признаки легкого течения острой респираторной вирусной инфекции - субфебрильная температура, кашель и насморк, но состояние их удовлетворительное. Мы организовали им 5-разовое питание. Дети обеспечены всеми средствами индивидуального ухода. Кроме того, уже обращаются волонтеры с помощью питанием, средствами ухода и индивидуального творчества для этих детей", - отметила медицинский директор городской детской больницы Светлана Довгаль.

"Мы с ребенком уже некоторое время находимся здесь на стационарном лечении, - говорит Елена. - Детей этих я увидела вчера. Сразу поняла, что они новенькие. Они выглядели заплаканными и немного испуганными. Это понятно, ведь они не были готовы к тому, что их заберут от мамы. Я забросила в свой инстаграм обращение, а уже потом мои друзья распространили его в фейсбуке. Я обратилась ко всем, кто неравнодушен и кто имеет возможность, чтобы они принесли какие-то неаллергенные сладости, раскраски, карандаши, книги - чтобы детям здесь было не скучно. Просила сумки для вещей и одежды. К моему удивлению, очень многие откликнулись. Сегодня вот уже даже маленькому парню принесли вещи. И девочкам. И игрушки принесли. И продолжают нести".

"Я не хочу еще раз потерять детей, - говорит Ольга. - Один раз уже потеряла, тогда у меня забрали троих детей".

ФОТО: Суспільне

"Нам никто не рассказывает, - говорит Николай. - Одни говорят, что они в детском доме, другие - что их усыновили".