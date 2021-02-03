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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 3 » 18:07:32

Соцслужбы не могут взять под опеку 90-летнюю житомирянку, которая блуждает по улицам: не позволяют дети. ВИДЕО

Сегодня, 18:33:32 714 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Соцслужбы не могут взять под опеку 90-летнюю житомирянку, которая блуждает по улицам: не позволяют дети. ВИДЕО

 Соцслужбы не могут взять под опеку безнадзорную 90-летнюю жительницу Житомира Галину Хорженко, потому что она имеет детей, которые не дают разрешения на помощь. Женщина живет в заброшенной квартире, почти не имеет продуктов и из-за проблем с памятью ежедневно теряется на улице - домой ее по очереди водят соседи и полиция, сообщает "Суспільне".
 

"2 февраля около 9.30 утра от неравнодушных граждан на линию 102 поступил вызов о выявлении потерянного человека. Патрульные немедленно прибыли на вызов, где их ждала женщина, возраст которой примерно 80-90 лет. Она была без верхней одежды и обуви по сезону. Она не знала и не помнила, где находится, и не имела при себе никаких документов. С помощью информационных баз патрульные установили личность пенсионерки и адрес её проживания, после чего доставили 90-летнюю бабушку в ее квартиру", - рассказала пресс-офицер патрульной полиции в Житомирской области Татьяна Носадчук.


Женщиной, которая блуждала по улицам, оказалась 90-летняя житомирянка Галина Ивановна Хорженко.


 

"Я уже в возрасте. Мне 90 лет. Поэтому я не очень здоров. Я с 1930 года. У меня семья есть. Я уже старенькая. У меня два сына. Николай и Витя. У него такая добрая душа. Я жалею их всех" , - рассказала бабушка.


На вопрос журналистов о том, посещают ли дети маму, Галина Ивановна все время повторяла, что сыновья приходят каждый день и приносят еду. Особенно сын Николай. Но, посетив дом женщины, корреспонденты увидели заброшенную квартиру, пустой холодильник, несвежую еду на столе. Мобильный телефон тоже был отключен.




 

"Я знаю, что сын ее привез сюда несколько лет назад. А вот или посещает он маму, я не знаю. Мы, соседи, ходили к ней. Но с ней тяжело говорить, потому что она многое не помнит", - рассказала соседка Стефанида Денисовна, которая живет этажом ниже.


Выходя на улицу, Галина Хорженко теряется и не может вспомнить, где она живет. 1 февраля вернуться в свою квартиру ей помогла еще одна соседка со своей дочерью. Соседка отказалась называть свое имя, но рассказала, что бабушку они увидели с другой стороны дома - она ​​просила завести ее домой. Женщина накрыла бабушку собственным пуховиком, потому та была в одной лишь кофточке и в резиновых тапочках на босую ногу.


 

"Мы завели ее в квартиру. Условия там просто ужасные. Я увидела у нее лишь кусок черного хлеба. Спросила: вы голодная? Она ответила, что да. Мы ее накормили, напоили чаем и уложили спать. А утром я уже звонила в социальные службы. Они ответили, что поскольку у нее есть сын, они ничего сделать не могут, потому что он отказался от их услуг", - рассказала соседка.




Фото: Суспільне

Если бы женщина была абсолютно одинокой, ее взял бы под опеку территориальный центр, но ее сын против этого, говорит руководитель городского департамента социальной политики Виктория Краснопир.
 

"По семейному кодексу дети обязаны ухаживать за родителями. Если бы она была абсолютно одинокой, конечно, что ее взял бы под опеку наш территориальный центр. Но у нее есть сын и он категорически против этой ситуации. Однажды даже выставил соцработников и сказал, чтобы туда не приходили. Без согласия близкого родственника мы предоставлять эти услуги не можем и не будем. Если она действительно имеет признаки деменции (частичной потери памяти), то сын имеет право получить опекунство над ней через органы социальной защиты, соответственно, с регистрацией в Королевском или Богунском управлении нашего департамента. Совет опеки и попечительства при исполнительном комитете будет поддерживать это ходатайство. Если он действительно имеет для этого все основания и составляющие. А это и медицинские показания, и положительные характеристики. Он имеет право взять над ней опекунство, ухаживать за матерью и получать пособие по уходу", - отметила Виктория Краснопир. 

 
Тэги: дети, старушка, соцслужбы, Житомир
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