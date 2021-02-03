Соцслужбы не могут взять под опеку 90-летнюю житомирянку, которая блуждает по улицам: не позволяют дети. ВИДЕО

"2 февраля около 9.30 утра от неравнодушных граждан на линию 102 поступил вызов о выявлении потерянного человека. Патрульные немедленно прибыли на вызов, где их ждала женщина, возраст которой примерно 80-90 лет. Она была без верхней одежды и обуви по сезону. Она не знала и не помнила, где находится, и не имела при себе никаких документов. С помощью информационных баз патрульные установили личность пенсионерки и адрес её проживания, после чего доставили 90-летнюю бабушку в ее квартиру", - рассказала пресс-офицер патрульной полиции в Житомирской области Татьяна Носадчук.

"Я уже в возрасте. Мне 90 лет. Поэтому я не очень здоров. Я с 1930 года. У меня семья есть. Я уже старенькая. У меня два сына. Николай и Витя. У него такая добрая душа. Я жалею их всех" , - рассказала бабушка.

"Я знаю, что сын ее привез сюда несколько лет назад. А вот или посещает он маму, я не знаю. Мы, соседи, ходили к ней. Но с ней тяжело говорить, потому что она многое не помнит", - рассказала соседка Стефанида Денисовна, которая живет этажом ниже.

"Мы завели ее в квартиру. Условия там просто ужасные. Я увидела у нее лишь кусок черного хлеба. Спросила: вы голодная? Она ответила, что да. Мы ее накормили, напоили чаем и уложили спать. А утром я уже звонила в социальные службы. Они ответили, что поскольку у нее есть сын, они ничего сделать не могут, потому что он отказался от их услуг", - рассказала соседка.

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"По семейному кодексу дети обязаны ухаживать за родителями. Если бы она была абсолютно одинокой, конечно, что ее взял бы под опеку наш территориальный центр. Но у нее есть сын и он категорически против этой ситуации. Однажды даже выставил соцработников и сказал, чтобы туда не приходили. Без согласия близкого родственника мы предоставлять эти услуги не можем и не будем. Если она действительно имеет признаки деменции (частичной потери памяти), то сын имеет право получить опекунство над ней через органы социальной защиты, соответственно, с регистрацией в Королевском или Богунском управлении нашего департамента. Совет опеки и попечительства при исполнительном комитете будет поддерживать это ходатайство. Если он действительно имеет для этого все основания и составляющие. А это и медицинские показания, и положительные характеристики. Он имеет право взять над ней опекунство, ухаживать за матерью и получать пособие по уходу", - отметила Виктория Краснопир.