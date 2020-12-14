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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 14 » 20:33:08

Серийный убийца или невинная жертва? Пожизненно осужденный «полиэтиленовый маньяк» прошел детектор лжи

Вчера, 20:58:08 3735 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Серийный убийца или невинная жертва? Пожизненно осужденный «полиэтиленовый маньяк» прошел детектор лжи

Спортсмен и успешный финансист – 52-летний Виктор Донченко уже девять лет отбывает за решеткой наказание по обвинению в убийстве.

В лесах Житомирской и Киевской областей были найдены изуродованные трупы молодых девушек, завёрнутые в полиэтилен. Мужчину окрестили «полиэтиленовым маньяком» и присудили пожизненное заключение.

Осужденный уверяет, что признался в тяжких преступлениях лишь потому, что в следственном изоляторе его жестоко избивали несколько дней подряд. Чтобы сохранить свою жизнь, ему не осталось другого выбора, как признаться в том, чего не совершал. Адвокат считает, что в материалах дела очень много нарушений.

«Следствие продолжалось, а тем временем на границе Житомирской и Киевской областей находили ещё тела девушек. Они также были завернуты в полиэтилен. Хотя Виктор Донченко уже девять месяцев как находился в СИЗО», – отметил ведущий программы Тимур Асланов.


Почти через 10 лет, заключенный решил побороться за свое честное имя и согласился пройти полиграф. Впервые и только в «Гучній справі» провели тестирование на детекторе лжи в камере пожизненно осужденного!

Результаты тестирования показали, что Виктор не запаковывал тела девушек в полиэтиленовые пакеты, не отвозил их в лес, и не наносил смертельных ударов жертвам. На следственных экспериментах мужчина обманывал. Однако, в некоторых вопросах пытался обмануть и детектор лжи.
 

Полиграфолог Игорь Ищук рассказал

«На общие вопросы, причастен ли он к убийствам женщин у Виктора есть реагирования, которые подтверждают его неискренность. И на сегодня его позиция не совсем откровенна с нами, возможно, он знает о том, кто это совершил. Однако, по каким-то причинам не хочет об этом говорить».


Осужденный подтвердил журналистам программы, что сам он не убивал, но знает, кто может быть к этому причастен. Он убежден, что ему, как бывшему сотруднику банка, а именно начальнику отдела возврата кредитных задолженностей, таким образом отомстил один из руководителей тогдашней милиции Киева, который задолжал банку крупную сумму.
 

Смотрите программу «Гучна справа»

 
«Гучна справа» – это публицистическая программа журналистских расследований на канале «Украина», в которой анализируют конкретные дела и криминальные схемы. Ведущий Тимур Асланов и журналисты проекта указывают на слабые места официальных версий уголовных дел, разрушают мифы, образовавшиеся вокруг них, находят новые факты и свидетельства, выстраивают экспертные версии. 
Тэги: тюрьма, телевидение, убийство, детектор лжи, маньяк
Комментариев: 1
Vvvetal
1 Vetal (Vvvetal)   • 09:22:40, Сегодня [Материал]
0

як його посадили, трупи в лісах перестали зявлятися. "Совпадение, не думаю"
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