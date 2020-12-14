Серийный убийца или невинная жертва? Пожизненно осужденный «полиэтиленовый маньяк» прошел детектор лжи

Спортсмен и успешный финансист – 52-летний Виктор Донченко уже девять лет отбывает за решеткой наказание по обвинению в убийстве.

В лесах Житомирской и Киевской областей были найдены изуродованные трупы молодых девушек, завёрнутые в полиэтилен. Мужчину окрестили «полиэтиленовым маньяком» и присудили пожизненное заключение.

Осужденный уверяет, что признался в тяжких преступлениях лишь потому, что в следственном изоляторе его жестоко избивали несколько дней подряд. Чтобы сохранить свою жизнь, ему не осталось другого выбора, как признаться в том, чего не совершал. Адвокат считает, что в материалах дела очень много нарушений.

«Следствие продолжалось, а тем временем на границе Житомирской и Киевской областей находили ещё тела девушек. Они также были завернуты в полиэтилен. Хотя Виктор Донченко уже девять месяцев как находился в СИЗО», – отметил ведущий программы Тимур Асланов.



Почти через 10 лет, заключенный решил побороться за свое честное имя и согласился пройти полиграф. Впервые и только в «Гучній справі» провели тестирование на детекторе лжи в камере пожизненно осужденного!

Результаты тестирования показали, что Виктор не запаковывал тела девушек в полиэтиленовые пакеты, не отвозил их в лес, и не наносил смертельных ударов жертвам. На следственных экспериментах мужчина обманывал. Однако, в некоторых вопросах пытался обмануть и детектор лжи.



Полиграфолог Игорь Ищук рассказал

«На общие вопросы, причастен ли он к убийствам женщин у Виктора есть реагирования, которые подтверждают его неискренность. И на сегодня его позиция не совсем откровенна с нами, возможно, он знает о том, кто это совершил. Однако, по каким-то причинам не хочет об этом говорить».



Осужденный подтвердил журналистам программы, что сам он не убивал, но знает, кто может быть к этому причастен. Он убежден, что ему, как бывшему сотруднику банка, а именно начальнику отдела возврата кредитных задолженностей, таким образом отомстил один из руководителей тогдашней милиции Киева, который задолжал банку крупную сумму.



Смотрите программу «Гучна справа»

«Гучна справа» – это публицистическая программа журналистских расследований на канале «Украина», в которой анализируют конкретные дела и криминальные схемы. Ведущий Тимур Асланов и журналисты проекта указывают на слабые места официальных версий уголовных дел, разрушают мифы, образовавшиеся вокруг них, находят новые факты и свидетельства, выстраивают экспертные версии.