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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 10 » 14:31:26

«Здесь завелся маньяк». Раскрыты новые детали убийства молодой женщины на Житомирщине - «Гучна справа»

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«Здесь завелся маньяк». Раскрыты новые детали убийства молодой женщины на Житомирщине - «Гучна справа»

 Село Ярунь, в Житомирской области в панике. За восемь месяцев три нападения на женщин. Местные говорят - здесь завелся маньяк. 

Последняя жертва маньяка - 39-летняя библиотекарша Юлия, об убийстве писал Журнал Житомира. Девушку нашли удушенной прямо посреди улицы, когда она возвращалась домой из кафе «777». Жители Яруня подозревают троих мужчин.

В новом выпуске проекта журналистских расследований «Гучна справа» провели собственное расследование резонансного убийства библиотекарши в Житомирской области и попытались раскрыть всю правду о маньяке, который держит в страхе всех местных жителей. 

Впервые в село Ярунь (Новоград-Волынский район), где живет маньяк, приехал эксперт, который по поведению человека может определить тягу к убийству. Команда проекта проверила каждого из трех подозреваемых и узнала, кто из них имеет извращенные способности и кто мог убить местную библиотекаршу.
  • Зачем убили Юлию? 
  • Где в селе может скрываться настоящий маньяк? 
  • И почему во время расследования пришлось экстренно вызвать полицию? 

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в новом выпуске программы «Гучна справа» на YouTube канале.
 
Тэги: убийство, Новоград-Волынский, маньяк
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