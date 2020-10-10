«Здесь завелся маньяк». Раскрыты новые детали убийства молодой женщины на Житомирщине - «Гучна справа»

Село Ярунь, в Житомирской области в панике. За восемь месяцев три нападения на женщин. Местные говорят - здесь завелся маньяк.
Последняя жертва маньяка - 39-летняя библиотекарша Юлия, об убийстве писал Журнал Житомира. Девушку нашли удушенной прямо посреди улицы, когда она возвращалась домой из кафе «777». Жители Яруня подозревают троих мужчин.
В новом выпуске проекта журналистских расследований «Гучна справа» провели собственное расследование резонансного убийства библиотекарши в Житомирской области и попытались раскрыть всю правду о маньяке, который держит в страхе всех местных жителей.
Впервые в село Ярунь (Новоград-Волынский район), где живет маньяк, приехал эксперт, который по поведению человека может определить тягу к убийству. Команда проекта проверила каждого из трех подозреваемых и узнала, кто из них имеет извращенные способности и кто мог убить местную библиотекаршу.
Зачем убили Юлию?
Где в селе может скрываться настоящий маньяк?
И почему во время расследования пришлось экстренно вызвать полицию?
Ответы на эти и другие вопросы смотрите в новом выпуске программы «Гучна справа» на YouTube канале.