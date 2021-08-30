Стояла в сквере: на Житомирщине средь бела дня зарезали женщину

В городе Новоград-Волынский средь бела дня убили 48-летнюю женщину. Инцидент произошел 28 августа в одном из городских скверов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила полиция Житомирской области.
Предварительно установлено, что 48-летняя жительница одного из сел области приехала в город в поисках работы. Она ждала своего работодателя, когда к ней подошел незнакомый мужчина, ударил острым предметом в шею и скрылся.
Правоохранители проверили записи камер наблюдения и оперативно задержали преступника.
"Поскольку событие произошло средь бела дня на парковой аллее, с неочевидных мотивов, сверхважно было быстро разыскать подозреваемого. По всему было понятно, что он мог представлять потенциальную угрозу для других людей. Поэтому оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. Благодаря им буквально за несколько часов удалось установить и задержать подозреваемое лицо", - сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олийнык.
Подозреваемым в убийстве оказался 31-летний житель райцентра. Он находился в нетрезвом состоянии. По имеющимся сведениям, с потерпевшей он не был знаком, а свои мотивы к убийству четко объяснить не смог.
В настоящее время мужчина находится под стражей в порядке. По действующему законодательству ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.