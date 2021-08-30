Стояла в сквере: на Житомирщине средь бела дня зарезали женщину

"Поскольку событие произошло средь бела дня на парковой аллее, с неочевидных мотивов, сверхважно было быстро разыскать подозреваемого. По всему было понятно, что он мог представлять потенциальную угрозу для других людей. Поэтому оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. Благодаря им буквально за несколько часов удалось установить и задержать подозреваемое лицо", - сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олийнык.