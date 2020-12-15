В Житомире впервые установили табло, которые показывают скорость движения в режиме реального времени. ФОТО

"Их уже давно используют возле пешеходных переходов в Германии, США, Канаде, Польше, а теперь и возле Житомирского экологического лицея №24! В рамках проекта "TUMI: шлях до школи" от детей, родителей и учителей был запрос на инновационное решение на опасных переходах", - говорится в сообщении.