В Житомире впервые установили табло, которые показывают скорость движения в режиме реального времени. ФОТО

В Житомире появились первые информационные табло-радары измерения скорости авто. Их установили на улице Шевченко, рядом с лицеем №24. Об этом 15 декабря сообщили на Facebook-странице проекту "TUMI: шлях до школи
".
"Их уже давно используют возле пешеходных переходов в Германии, США, Канаде, Польше, а теперь и возле Житомирского экологического лицея №24! В рамках проекта "TUMI: шлях до школи" от детей, родителей и учителей был запрос на инновационное решение на опасных переходах", - говорится в сообщении.
Радар информирует водителей о их скорости и показывает, не пора ли им притормозить.
Кроме этого, табло-радар имеет функцию сбора данных, что поможет изучать и отслеживать скорость водителей возле школы.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в рамках международного проекта "TUMI: шлях до школи" в четырех школах Житомирской громады установили современные велосипедные парковки
.
а зачем он?