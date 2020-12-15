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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 15 » 17:59:53

В Житомире впервые установили табло, которые показывают скорость движения в режиме реального времени. ФОТО

Вчера, 17:59:53 4473 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире впервые установили табло, которые показывают скорость движения в режиме реального времени. ФОТО

 В Житомире появились первые информационные табло-радары измерения скорости авто. Их установили на улице Шевченко, рядом с лицеем №24. Об этом 15 декабря сообщили на Facebook-странице проекту "TUMI: шлях до школи".
 

"Их уже давно используют возле пешеходных переходов в Германии, США, Канаде, Польше, а теперь и возле Житомирского экологического лицея №24! В рамках проекта "TUMI: шлях до школи" от детей, родителей и учителей был запрос на инновационное решение на опасных переходах", - говорится в сообщении.


Радар информирует водителей о их скорости и показывает, не пора ли им притормозить.

Кроме этого, табло-радар имеет функцию сбора данных, что поможет изучать и отслеживать скорость водителей возле школы.

Как сообщал "Журнал Житомира", в рамках международного проекта "TUMI: шлях до школи" в четырех школах Житомирской громады установили современные велосипедные парковки.





Тэги: Житомир, радар, автомобили, скорость
Комментариев: 4
AtomuliYadalato
1 Atomuli Yadalato (AtomuliYadalato)   • 18:18:00, Вчера [Материал]
+3

Марна затія, і просто без толку витрачений грант. Там фізично не поїдеш швидше 60 км/год
lolwut
2 lolwut? (lolwut)   • 19:16:29, Вчера [Материал]
+1

Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 21:17:04, Вчера [Материал]
-1

яркий девайс
а зачем он?
Admiral8
4 Papa (Admiral8)   • 21:39:08, Вчера [Материал]
0

хз
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