КОРД задержал вооруженную банду грабителей: они «работали» на территории Житомирской области. ВИДЕО

"Четверо нападавших были задержаны непосредственно на месте происшествия, пятого сообщника, который пытался убежать, полицейские преследовали и тоже задержали. Они жители Киевщины, только один - самый старший, 50-летний житомирянин. Возраст других от 31 до 48 лет. Все ранее уже привлекались к уголовной ответственности", - рассказал начальник ГУНП Житомирской области Юрий Олейник и добавил, что именно житомирянин был организатором нападений.