КОРД задержал вооруженную банду грабителей: они «работали» на территории Житомирской области. ВИДЕО

В городе Буча Киевской области правоохранители задержали пятерых разбойников, которые напали на предпринимателя и завладели более 2 миллионами гривен. До ограбления в Буче указанная банда совершала разбойные нападения на территории Житомирской области.
По информации полиции, события разворачивались вечером на одной из улиц города. Нападавшие, применяя угрозы и физическую силу, отобрали у мужчины сумку с деньгами в момент, когда тот переносил ее из машины в помещение.
Нападавшие сразу сели в автомобиль и пытались сбежать, однако их задержали бойцы КОРДа.
"Четверо нападавших были задержаны непосредственно на месте происшествия, пятого сообщника, который пытался убежать, полицейские преследовали и тоже задержали. Они жители Киевщины, только один - самый старший, 50-летний житомирянин. Возраст других от 31 до 48 лет. Все ранее уже привлекались к уголовной ответственности", - рассказал начальник ГУНП Житомирской области Юрий Олейник и добавил, что именно житомирянин был организатором нападений.
Подозреваемых задержали и доставили в ГУНП Житомирщины.
"Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. Ч. 3, ч.4 ст. 187 (разбой), ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса Украины. По месту жительства подозреваемых проводятся неотложные следственные действия", - добавили в полиции.