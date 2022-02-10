Полицейские задержали банду из Житомирщины, которая обворовывала пенсионеров по всей Украине. ВИДЕО

В Винницкой области полицейские задержали преступную группу, которая обворовывала пенсионеров по всей Украине. В состав группы входило пятеро жителей Житомирщины. Об этом сообщила полиция Винницкой области.
"Оперативники Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД задержали злоумышленников после совершения очередного преступления на территории Гниванской территориальной громады. Из автомобиля задержанных изъяты денежные средства, полученные преступным путем", – говорится в сообщении.
По информации полиции, участники группы "гастролировали" по разным регионам Украины и обворовывали дома. Подавляющее большинство пострадавших от их неправомерных действий – люди преклонного возраста.
"Члены группы обворовывали дома при отсутствии хозяев или под разными предлогами заходили в их дома. Отвлекая внимание хозяев, выносили их средства, ценные вещи и исчезали", – добавили правоохранители.
По фактам совершенных преступлений открыты уголовные производства. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.