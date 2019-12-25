В Житомирской области задержали банду домушников, которая «гастролировала» по стране. ФОТО

"Мы располагаем информацией о том, что члены группы уже на протяжении нескольких дней находились на территории Житомирщины, снимая жилье в одном из поселков Хорошевского района. У нас есть основания утверждать об их причастности к кражам в Житомире, Черняхове, Малине, Овруче и нескольких других райцентрах области, - сказал Сергей Крупей. - Разоблачение этой банды состоялось при активном участии и помощи коллег уголовной полиции ГУНП в Ивано-Франковской области".