В Житомирской области задержали банду домушников, которая «гастролировала» по стране. ФОТО

Правоохранители задержали трех мужчин, которые подозреваются в ряде краж из домов на территории Житомирщины и других регионов страны. Все они являются жителями Белгород-Днестровского района Одесской области.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, двое из мужчин задержали сразу после совершения ими кражи из квартиры жительницы пгт Черняхова.
"Для этой группы характерно способ проникновения в дома - отжимание механизма стеклопакетов в окнах квартир, расположенных на первых этажах домов. Как правило, они это делали в вечерних сумерках, но до возвращения владельцев домой, с 17.00 до 20.00"
, - рассказал начальник ГУНП Житомирщины Сергей Крупей.
Во время задержания у мужчин изъято только что похищенные из чужого дома вещи: ювелирные изделия и гаджеты. Также задержан автомобиль Audi, на котором передвигались подозреваемые.
"Мы располагаем информацией о том, что члены группы уже на протяжении нескольких дней находились на территории Житомирщины, снимая жилье в одном из поселков Хорошевского района. У нас есть основания утверждать об их причастности к кражам в Житомире, Черняхове, Малине, Овруче и нескольких других райцентрах области, - сказал Сергей Крупей. - Разоблачение этой банды состоялось при активном участии и помощи коллег уголовной полиции ГУНП в Ивано-Франковской области".
Третьего участника группы, 26-летнего мужчину, полицейские задержали в гостиничном номере. Он разыскивается одесскими правоохранителями по подозрению в причастности к убийству и разбойному нападению. Двух других задержанных, 1993 и 1984 рождения, сейчас допрашивают следователи Черняховского отделения полиции.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит заключение сроком до 6 лет.
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