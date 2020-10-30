В Житомире благодаря неравнодушию прохожих задержали банду «форточников»

"К полицейским охраны обратились две житомирянки и сообщили, что заметили каких-то мужчин, которые залезли через окно в квартиру на первом этаже многоэтажки. Правоохранители сразу бросились к указанному дому, где действительно обнаружили поврежденную оконную раму", - отмечают правоохранители.