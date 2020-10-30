В Житомире благодаря неравнодушию прохожих задержали банду «форточников»

В Житомире благодаря неравнодушию прохожих удалось задержать квартирных воров прямо на месте преступления. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"К полицейским охраны обратились две житомирянки и сообщили, что заметили каких-то мужчин, которые залезли через окно в квартиру на первом этаже многоэтажки. Правоохранители сразу бросились к указанному дому, где действительно обнаружили поврежденную оконную раму", - отмечают правоохранители.
Во время дальнейшего осмотра в помещении квартиры заметили и задержали двух мужчин. Как выяснилось, воспользовавшись отсутствием хозяев в квартиру залезли двое жителей Житомира в возрасте 28 и 36 лет.
"Оба уже были ранее судимы за совершение имущественных преступлений. Сейчас все обстоятельства выясняются в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины"
, - добавляют в полиции.
За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.