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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 30 » 08:56:08

В Житомире благодаря неравнодушию прохожих задержали банду «форточников»

Сегодня, 09:03:08 436 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире благодаря неравнодушию прохожих задержали банду «форточников»

 В Житомире благодаря неравнодушию прохожих удалось задержать квартирных воров прямо на месте преступления. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"К полицейским охраны обратились две житомирянки и сообщили, что заметили каких-то мужчин, которые залезли через окно в квартиру на первом этаже многоэтажки. Правоохранители сразу бросились к указанному дому, где действительно обнаружили поврежденную оконную раму", - отмечают правоохранители.


Во время дальнейшего осмотра в помещении квартиры заметили и задержали двух мужчин. Как выяснилось, воспользовавшись отсутствием хозяев в квартиру залезли двое жителей Житомира в возрасте 28 и 36 лет.

"Оба уже были ранее судимы за совершение имущественных преступлений. Сейчас все обстоятельства выясняются в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины", - добавляют в полиции.

За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: воры, полиция, Житомир, задержание
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