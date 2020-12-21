Из-за поломки задвижки несколько районов Житомира останутся без воды

21 декабря в связи с аварийным ремонтом несколько часов не будет воды в микрорайоне Корбутовка. Проблемы с водоснабжением также будут и в других районах Житомира.
Об этом в 10:25 сообщило коммунальное предприятие "Житомирводоканал
".
"В связи с выходом из строя задвижки d 600 в машинном зале, сегодня, 21 декабря, с 11:00 до 14:00 будет ограничено водоснабжение в район Корбутовка и снижено давление подачи воды во все районы города", - говорится в сообщении.
На верхних этажах многоквартирных домов, находящихся на ул. Гагарина, ул. Большая Бердичевская и ул. Довженко водоснабжение будет также отсутствовать.
"Просим прощение за временные неудобства!"
- говорят коммунальщики.