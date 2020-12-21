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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 21 » 10:35:09

Из-за поломки задвижки несколько районов Житомира останутся без воды

Вчера, 10:53:14 4540 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за поломки задвижки несколько районов Житомира останутся без воды

 21 декабря в связи с аварийным ремонтом несколько часов не будет воды в микрорайоне Корбутовка. Проблемы с водоснабжением также будут и в других районах Житомира.

Об этом в 10:25 сообщило коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"В связи с выходом из строя задвижки d 600 в машинном зале, сегодня, 21 декабря, с 11:00 до 14:00 будет ограничено водоснабжение в район Корбутовка и снижено давление подачи воды во все районы города", - говорится в сообщении.


На верхних этажах многоквартирных домов, находящихся на ул. Гагарина, ул. Большая Бердичевская и ул. Довженко водоснабжение будет также отсутствовать.

"Просим прощение за временные неудобства!" - говорят коммунальщики.
Тэги: водоканал, Житомир, Ремонт, авария
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:53:56, Вчера [Материал]
0

Пора задвижки делать символом г. Житомир.
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