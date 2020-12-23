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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 23 » 08:32:48

В Житомире открыли насосную станцию, которая позволит подключить к канализации 120 частных домов. ВИДЕО

Сегодня, 08:42:48 601 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире открыли насосную станцию, которая позволит подключить к канализации 120 частных домов. ВИДЕО

 В Житомире построили канализационную насосную станцию, которая обеспечит канализированием частный сектор в районе Киевского шоссе.

Как сообщил городской голова, строительство проводилось за счет ООО "Эпицентр".
 

"Спасибо бизнесу, который является социально ответственным! Обеспечили и себя и людей. Создание такого объекта - экономия средств КП "Житомирводоканал", ведь это уменьшение потребления электроэнергии, а также - автоматизация, отсутствие человеческого фактора. Наша цель и в дальнейшем канализировать частный сектор Житомира", - отметил Сергей Сухомлин.




В рамках проекта также было проложено 500 м самотечного коллектора и 1 км напорной канализационной сети, что позволит подключить к канализации не менее 120 частных домов в вышеуказанном районе.

Тэги: частные дома, канализация, Житомир, коллектор
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