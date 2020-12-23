Директор ГК «Укроборонпром» посетил ЖБТЗ и подписал меморандум о сотрудничестве с Житомирской ОГА

"Наша основная цель - расширить возможности и способности предприятия. За последний год объем выполненных работ увеличился почти на 20% по сравнению с предыдущими годами. Я уверен, что мы можем делать еще больше, поэтому корпоратизация и привлечение инвестиций поможет нам увеличить заказ у государственного концерна "Укроборонпром", в том числе и на Житомирском бронетанковом заводе", - отметил во время визита Юрий Гусев.