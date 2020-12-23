Директор ГК «Укроборонпром» посетил ЖБТЗ и подписал меморандум о сотрудничестве с Житомирской ОГА

22 декабря с рабочей поездкой на Житомирщине находился генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев. Совместно с председателем Житомирской ОГА Виталием Бунечко посетили ГП "Житомирский бронетанковый завод".
"Наша основная цель - расширить возможности и способности предприятия. За последний год объем выполненных работ увеличился почти на 20% по сравнению с предыдущими годами. Я уверен, что мы можем делать еще больше, поэтому корпоратизация и привлечение инвестиций поможет нам увеличить заказ у государственного концерна "Укроборонпром", в том числе и на Житомирском бронетанковом заводе", - отметил во время визита Юрий Гусев.
Он сообщил, что в результате реформы отрасли будет создано шесть специализированных холдингов: бронетанковые, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимия, авиаремонтные предприятия, под эгидой управляющей компании "Оборонительные системы Украины".
Председатель Житомирской ОГА отметил, что развитие оборонной промышленности является одним из ключевых направлений для наполнения бюджета Украины, и Житомирской области в частности.
"Мы должны развивать Житомирский бронетанковый завод, чтобы увеличивать объемы заказов у него, тем самым создавать новые рабочие места для Новогуйвинской громады. Это одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий области, поэтому в интересах как правительства, так и местных властей заложена идея тесного сотрудничества для укрепления обороноспособности и экономики Украины", - сказал Виталий Бунечко.
Также в рамках рабочей поездки между Житомирской областной государственной администрацией и Государственным концерном "Укроборонпром" подписан меморандум о расширении сотрудничества.
Как сообщалось, Житомирский бронетанковый завод в 2020 году выполнил государственный оборонный заказ и передал Министерству обороны Украины более 100 единиц бронетехники
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