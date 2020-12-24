На Житомирщине родные и полиция искали пропавшего мальчика, а он спал на сеновале

"Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию в 19:05 (22 декабря - ред.) от жительницы с. Миньковцы. Во время первоочередной проверки выяснилось, что мальчика последний раз видели около 17.00 в местном парке. Однако когда полицейские группы реагирования Андрушевского ОП, выехавших в село, не нашли его там, по тревоге был поднят весь личный состав отделения", - рассказывают в ГУ Нацполиции.

"Мы понимали, что ситуация может иметь серьезные последствия, поскольку пора холодная, и темная, и поздняя, ​​а парню всего 8 лет. По словам родных, оснований, чтобы он добровольно не вернулся домой не было", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП Наталья Гончарук.

"Обзор начали из дома, где парень и живет, хотя, по словам матери, она уже все проверила. Однако на чердаке дома, среди сена, полицейские нашли Артура, который спал", - сказала Наталья Гончарук.