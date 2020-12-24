На Житомирщине родные и полиция искали пропавшего мальчика, а он спал на сеновале

Жительница Андрушевского района Житомирской области вызвала полицейских, чтобы помогли разыскать 8-летнего сына Артура. Мальчик пошел в школу и домой в ожидаемое время не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию в 19:05 (22 декабря - ред.) от жительницы с. Миньковцы. Во время первоочередной проверки выяснилось, что мальчика последний раз видели около 17.00 в местном парке. Однако когда полицейские группы реагирования Андрушевского ОП, выехавших в село, не нашли его там, по тревоге был поднят весь личный состав отделения", - рассказывают в ГУ Нацполиции.
Также в село были вызваны дополнительные силы полицейских, в том числе кинологи.
"Мы понимали, что ситуация может иметь серьезные последствия, поскольку пора холодная, и темная, и поздняя, а парню всего 8 лет. По словам родных, оснований, чтобы он добровольно не вернулся домой не было", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП Наталья Гончарук.
Полицейские прибыли в село и начали поиски в двух направлениях: проверяли друзей, сверстников и знакомых парня, а также обследовали жилые дома и заброшенные хаты.
"Обзор начали из дома, где парень и живет, хотя, по словам матери, она уже все проверила. Однако на чердаке дома, среди сена, полицейские нашли Артура, который спал", - сказала Наталья Гончарук.
Уже позже в разговоре с ювенальными инспекторами малычик рассказал, что, несмотря на запрет матери, пошел в парк и заигрался там, а когда понял это, то боялся возвращаться домой, поэтому и спрятался на чердаке.
Сейчас с семьей работают ювенальные инспекторы, которые разъясняют последствия такого поведения и старшим членам семьи, и юным.
В то же время накануне зимних каникул полицейские советуют родителям заранее позаботиться о досуге детей и надлежащем надзоре за ними, чтобы обезопасить их от рискованных факторов.