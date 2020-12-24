Як ФОПів водять-хороводять. Відео

17 грудня о 9-00 відбулася сесія міської ради міста Житомира. Але ніхто з ФОПів або депутатів не підняв питання зменшення ставок місцевих податків та зборів до 0 під час карантину згідно Закону України № 540 від 30.03.2020 р.
Чому ФОПи не вимагають на час введення обмежувальних заходів у зв’язку із карантином, зменшення податків для себе та свої найманих працівників? Може ФОПи не орієнтуються, не знають Законів?
Тому, дорогі друзі, я вам допоможу Зараз хтось постійно спрямовує гнів народу на Центральну владу України у Києві. Насправді, депутати Верховної Ради України 30.03.2020 законом № 540 надали усі повноваження щодо захисту бізнесу під час карантину місцевій владі.
І багато рад міст та селищ України цим Законом скористалися – зменшили податкове на вантаження шляхом зменшення або відміни сплати місцевих податків та зборів. Як приклад, Ужгород під нуль відмінив місцеві податки.
Згідно Законом України № 540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 року місцевим органам влади надано право зменшити/відмінити місцеві податки на період карантину – єдиний податок, податок на землю, податок на нерухоме майно, оренду плату за землю та інше.
Житомирська міська влада не зробила нічого, що б захистити місцевий бізнес, Так хто йде проти народу? Зараз Верховна Рада України надала ФОП на загальній системі право не сплачувати ЄСВ за себе за грудень 2020, якщо в них не було доходу у цьому місяці. Відповідно до Закону № 540 про ФОПів – спрощенців повинна подбати місцева влада.
Витяг з закону № 540 від 30.03.2020 щодо повноважень місцевих органів влади «доповнити пунктами 52-6, 52-7 та 52-8 такого змісту:
52-6. Надати органам місцевого самоврядування у 2020 році право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку.
52-7. Встановити, що у 2020 році на проекти рішень, рішення сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку, прийняті відповідно до пункту 52-6 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу, не поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт 12.3.4 пункту 12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття та набрання чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку набрання чинності рішеннями) статті 12 Податкового кодексу України, Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частина третя статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".(Текст Закону № 540 від 30.03.2020).
ФОПам, їх найманим працівникам потрібно прийти на сесію і захистити себе та свій бізнес, інакше ви поповните армію безробітних і голодних. Ніхто за вас цього не зробить. В іншому випадку це все закінчиться трагічно.
І ще хочу додати, чому я вважаю, що чиновники різних рівнів повинні піти в «повний локдаун» в 8 по 24 січня 2021 року, як пропонують народу.
Перша причина, ми, платники податків сидимо вдома, не маємо можливості працювати і заробляти на життя, а чиновники за наші податки (які вони не збираються скасовувати!) Отримують зарплати, премії, відрядження та інше - мають собі і на чашечку чайку, і на чарочку коньячку. При цьому всі ці чиновники і депутати зайняті виключно собою, своєю вигодою. Під час короновіруса на закритих сесіях, приймають закони, рішення, щоб поповнити свої кишені. Ось чим вони займаються. Чому? Нехай вони теж сидять вдома і спробують отримати цю «допомогу», яку нам придумали. Коли вони відчують голод, сльози, злидні, тоді зрозуміють проблеми простих громадян. А то у них, у цих чиновників, все «в шоколаді».
Друга причина. Депутати нічого не роблять, що б захистити платників податків. Мене цікавлять депутати міськради від правлячої партії, саме депутати міськради від «Слуги народу». Саме вони, правляча партія повинні внести пропозицію і настояти на тому, щоб, відповідно до Закону № 540 від 30.03.2020 р., Міськрада Житомира затвердила нульову ставку для всіх місцевих податків і зборів на період карантинних локдаунов. Але депутати правлячої партії чомусь промовчали.
Вищий законодавчий орган Країни дав місцевим органам самоврядування таке право. Чому ж ці самі місцеві органи влади цим право не користуються? Зате приймаю рішення направити гроші на проекти?! Реконструкції доріг і тротуарів. А хто буде ходити по цим тротуарах, їздити по цих дорогах? Народ прирекли на масове вимирання!
Особливу увагу хотів би звернути на ресторани, кафе, інші пункти громадського харчування. Люди приходять в ці заклади для того, щоб отримати задоволення від спілкування з близькими і друзями і відчути щастя. І люди в близькому оточенні розмовляють на всі теми - це є інформаційним зв’язоком між усіма.
Відбувається обмін інформацією, якою люди діляться один з одним. Наші засоби масової інформації, в основному, всі заангажовані, не бачать істини. Політики поливають один одного «гавкають», а істини немає. Саме в цьому я вбачаю причину закриття ресторанів і кафе. Адже, насправді, людський потік у великих супермаркетах просто величезний, грошовий потік - величезний. Величезні черги збираються в метро, в супермаркетах, в полікліниках, в ГАЗКОНТОРА. Люди приходять туди вирішувати проблеми, а не спілкуватися.
Просто душевно поговорити можна з близькими, з друзями, з сім'єю. А спілкуватися нам забороняють. Ось це і є справжня причина «локдаунов», так як кафе, і ресторани, насправді, не несуть ніякої загрози. Адже такі об'єкти одночасно відвідує невелика кількість людей в порівнянні з супермаркетами, поліклінікам і ін. В ресторани та кафе люди приходять поспілкуватися один з одним, отримати задоволення від спілкування і, звичайно, обмінятися новинами - інформацією.
Причому, неможливо уявити собі хворої людини, яка прийшла в кафе або ресторан, а ось в супермаркет або поліклініку- запросто. Таким чином хочуть звести до мінімуму обмін інформацією безпосередньо між людьми. В інтернеті контролюються не тільки обмін інформацією, а й сприйняття її (інформації) людьми. За допомогою інтернету можна змусити людей сприймати інформацію в необхідному ключі. ФОПи, вас водять-хороводять, але ні чиясь доля, окрім вашої, вас не повинна цікавить.
Сьогодні 24 грудня 2020 року відбулась сесія міської ради Житомира. Там не було жодного ФОПа Житомира, котрий би вимагав або просив застосувати норми Закону № 540 від 30.03.2020 та скасувати місцеві податки та збори на період карантину. Також змушений констатувати, що ніхто з міських депутатів також не запропонував скасувати місцеві податки та збори для бізнесу міста Житомира. Житомирський бізнес сплачує у місцевий бюджет більш 2 мільярдів гривень у рік. А депутати не виконують елементарних речей – не приймають ніяких рішень, щоб врятувати бізнес міста.
Я хочу також звернути увагу на житомирських ФОПів, котрі їздять до Києва. Чому ви не вирішуєте питання для себе тут у Житомирі? Вам же Київ, Верховна влада Країни надала золоту тарілочку з блакитною облямівкою – Закон № 540 від 30.03.2020 р. Чому ви ним не користуєтесь?, Чому не вимагаєте зменшення податкового тиску на свій бізнес? Чому міські депутати не використовують даний Закон? А тому, що цим депутатам подобається розподіляти наші податки на власні бізнес-проекти. Тепер у січні 2021 р ці депутати зобов’язані піти разом з народом на повний «локдаун», це буде справедливо. Нам усім, і представникам бізнесу, і усім житомирянам треба вимагати, щоб уся мерія без виключення, усі департаменти, усі депутати разом з нами пішли на «локдаун» - бо вони тут у даний період не потрібні.
Нагороджений Житомирською міською радою Знаком «Відзнака» О.П. Коцюбко
они митингуют за то чтобы избежать фискализации... чтобы можно было и дальше втихаря работать по "второй схеме" получаешь от клиентов 1000 грн.. а в книжку записываешь 1 грн.. и потом с этого 1 грн платишь налог.. а 999 грн на кармане и все идите лесом.
Митингуют за то чтобы и дальше висела у них табличка возле кассы - "Терминал не працюэ тимчасово".. чтобы деньги от клиента можно было взять и просто положить в тумбочку и не фиксировать их в касоовом апарате... и налоговая о них и не узнает.. вот вся суть проблемы
грубо, купила фопка колбасу по 80 гривен, продала по 100. Заплатила 5 гривен налога. Выходит 25% от прибыли (грязной). Это дофигища.
В принципе народ согласен платить 10-20% от чистой прибыли (доходы минус расходы), но такой опции нет. И даже в этом случае доказать тупому инспектору, что счёт за бухло в кабаке - это расходы на маркетинг будет тот ещё квест....
Цілий ефір на цю тему був на Ukrlife: проти чого виступають ФОПи
https://youtu.be/9JXP0JxOBpk