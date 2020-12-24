Як ФОПів водять-хороводять. Відео

52-6. Надати органам місцевого самоврядування у 2020 році право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку.

52-7. Встановити, що у 2020 році на проекти рішень, рішення сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку, прийняті відповідно до пункту 52-6 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу, не поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт 12.3.4 пункту 12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття та набрання чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку набрання чинності рішеннями) статті 12 Податкового кодексу України, Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частина третя статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".(Текст Закону № 540 від 30.03.2020).

Я хочу також звернути увагу на житомирських ФОПів, котрі їздять до Києва. Чому ви не вирішуєте питання для себе тут у Житомирі? Вам же Київ, Верховна влада Країни надала золоту тарілочку з блакитною облямівкою – Закон № 540 від 30.03.2020 р. Чому ви ним не користуєтесь?, Чому не вимагаєте зменшення податкового тиску на свій бізнес? Чому міські депутати не використовують даний Закон? А тому, що цим депутатам подобається розподіляти наші податки на власні бізнес-проекти. Тепер у січні 2021 р ці депутати зобов’язані піти разом з народом на повний «локдаун», це буде справедливо. Нам усім, і представникам бізнесу, і усім житомирянам треба вимагати, щоб уся мерія без виключення, усі департаменти, усі депутати разом з нами пішли на «локдаун» - бо вони тут у даний період не потрібні.



Нагороджений Житомирською міською радою Знаком «Відзнака» О.П. Коцюбко

Нагороджений Житомирською міською радою Знаком «Відзнака» О.П. Коцюбко