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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Январь » 6 » 09:58:27

Сегодня у православных христиан – рождественский Святвечер: главные традиции праздника

Вчера, 10:21:27 864 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня у православных христиан – рождественский Святвечер: главные традиции праздника

 По давней традиции, празднование Рождества начинается за день до праздника. 6 января православная церковь празднует Святой вечер, когда верующие очищают душу и тело и готовятся к встрече Рождества Христова. 

Днем на этот праздник ходят в церковь, а вечером после появления первой зари подают ужин из двенадцати постных блюд, за которым собирается вся семья.
 

Традиции в Святой вечер

 
  • 6 января принято соблюдать строгий пост до появления первой вечерней звезды. Кормить разрешается только детей.
  • За ужином собирается вся семья; к столу подают 12 постных блюд, традиционно начиная трапезу с кутьи.
  • Считается, что меню в Святвечер обязательно должно включать в себя также узвар и вареники с капустой или грибами. Кроме того, популярными блюдами в Сочельник являются жареный картофель, гречка, постные голубцы с кашей, рыба, борщ или грибной суп.
  • Под иконами принято ставить дидух – традиционный украинский рождественский атрибут из колосков, символизирующий урожай, благополучие и непрерывность рода.
  • На столе оставляют одну лишнюю тарелку – для душ ушедших близких.
  • Ровно в полночь в храмах начинается праздничное богослужение, которое принято посещать всей семьей.
  • В ночь на 7 января дети и молодежь колядуют и навещают крестных. Считается, что чем больше колядующих посетит дом, тем лучшим будет год для его хозяев.
  • В некоторых регионах Украины принято колядовать не в Святой вечер, а в Рождество утром.


Что нужно сделать 6 января

 
  • Приготовить еду и сделать уборку в первой половине дня.
  • Простить всех обидчиков и извиниться самому перед тем, кого мог чем-то обидеть.
  • Прочитать молитву и поблагодарить Бога перед ужином.
  • Попробовать каждое из 12 блюд.
  • Отметить Сочельник в кругу самых близких людей.


Что нельзя делать в Святой вечер

 
  • Ругаться, ссориться, сквернословить.
  • Обижать животных – это считается большим грехом.
  • Быть вне дома и опаздывать к ужину – по поверью, в противном случае человек рискует весь год провести далеко от семьи.
  • Встречать праздник в старой одежде и вещах черного цвета – полагается выглядеть нарядно.
  • Заниматься рукоделием.
  • Шумно отмечать с алкоголем, громко разговаривать, вставать из-за стола во время ужина.


Приметы 6 января

 
  • Оттепель – к плохому урожаю, звездное небо – к хорошему.
  • Ясное небо – будет много грибов.
  • Метель – пчелы будут хорошо роиться.
  • Выпал снег – можно ждать хороших вестей в этом году.
Тэги: традиции, Религия, рождество, Святвечер
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