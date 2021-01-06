Сегодня у православных христиан – рождественский Святвечер: главные традиции праздника

По давней традиции, празднование Рождества начинается за день до праздника. 6 января православная церковь празднует Святой вечер, когда верующие очищают душу и тело и готовятся к встрече Рождества Христова.
Днем на этот праздник ходят в церковь, а вечером после появления первой зари подают ужин из двенадцати постных блюд, за которым собирается вся семья.
Традиции в Святой вечер
- 6 января принято соблюдать строгий пост до появления первой вечерней звезды. Кормить разрешается только детей.
- За ужином собирается вся семья; к столу подают 12 постных блюд, традиционно начиная трапезу с кутьи.
- Считается, что меню в Святвечер обязательно должно включать в себя также узвар и вареники с капустой или грибами. Кроме того, популярными блюдами в Сочельник являются жареный картофель, гречка, постные голубцы с кашей, рыба, борщ или грибной суп.
- Под иконами принято ставить дидух – традиционный украинский рождественский атрибут из колосков, символизирующий урожай, благополучие и непрерывность рода.
- На столе оставляют одну лишнюю тарелку – для душ ушедших близких.
- Ровно в полночь в храмах начинается праздничное богослужение, которое принято посещать всей семьей.
- В ночь на 7 января дети и молодежь колядуют и навещают крестных. Считается, что чем больше колядующих посетит дом, тем лучшим будет год для его хозяев.
- В некоторых регионах Украины принято колядовать не в Святой вечер, а в Рождество утром.
Что нужно сделать 6 января
- Приготовить еду и сделать уборку в первой половине дня.
- Простить всех обидчиков и извиниться самому перед тем, кого мог чем-то обидеть.
- Прочитать молитву и поблагодарить Бога перед ужином.
- Попробовать каждое из 12 блюд.
- Отметить Сочельник в кругу самых близких людей.
Что нельзя делать в Святой вечер
- Ругаться, ссориться, сквернословить.
- Обижать животных – это считается большим грехом.
- Быть вне дома и опаздывать к ужину – по поверью, в противном случае человек рискует весь год провести далеко от семьи.
- Встречать праздник в старой одежде и вещах черного цвета – полагается выглядеть нарядно.
- Заниматься рукоделием.
- Шумно отмечать с алкоголем, громко разговаривать, вставать из-за стола во время ужина.
Приметы 6 января
- Оттепель – к плохому урожаю, звездное небо – к хорошему.
- Ясное небо – будет много грибов.
- Метель – пчелы будут хорошо роиться.
- Выпал снег – можно ждать хороших вестей в этом году.