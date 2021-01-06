Поздоровлення крайового отамана Поліської Січі Олександра Коцюбка. ВІДЕО

Українське козацтво завжди було на захисті Віри та Вітчизни. Православні християни відзначають велике свято - Різдво Христове. Ввечері 6 січня, коли у небі з'явиться перша зірка, дружні українські родини зберуться за одним столом, щоб зустріти Різдво разом.
Брати-християни! Зустрінемо разом Різдво Христове і ще раз повторимо про себе Його головні поради.
Ісус хоче, щоб кожен з нас йшов правильним шляхом любові і чесноти. Так допоможемо собі і один одному в цій нелегкій справі. Відсвяткуймо цю велику подію разом з сім’єю, близькими та рідними людьми по духу і помислам.
У кожному з нас є частинка Духа Божого, тільки треба про це згадати. Робіть Богоугодні справи, бо з нами підуть тільки наші вчинки.
Бажаю всім у цей світлий празник - чистоти душі, чистоти думок. Бажаю усім благодаті, спокою в серці і миру в домі. Нехай в родинах панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними. Хай прийдуть в душу Віра, Надія і Любов. Нехай в світле Свято кожен знайде на небі свою Різдвяну Зірку і життя його буде дивовижним.
Вітаю з Різдвом! Будьте здорові! З Різдвом Христовим! І хай Янгол різдвяний захищає ваши родини!
До столу в Святвечір сіда Україна,
Зібравши свій рід на честь Різдва,
Вітає колядками Божого Сина —
Малого Ісуса Христа!
Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай сили творити добро!
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Нехай від яскині по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря!
І, правдою сильні, в єднанні родиннім
Небесного славімо Царя!
Хай Aнгел торкнеться всіх ніжним крилом,
Зігріє серця різдв'яним теплом.
Хай радість, кохання наповнюють дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Хай Бог з нами буде завжди і усюди,
хай всім помагає — Христос ся рождає!
Веселого Різдва! (вірши з інтернету)
Крайовий отаман Поліської Січі – Олександр Коцюбко
Рада отаманів
Рада старшин
І шо курить вата?
поздоровлення українською, а насправді типовий мокшанин-бандит
то курям на смех, а не "протесты"
Интересно, где были атаманы и полковники, когда Московия на Украину поперла !?!?
Ты забыл упомянуть про жидов. Посмотри на фото Атамана. Типичная жидовская морда, которая мешает тебе жить.Читать такой пост без упоминаний о жидах от тебя , как то необычно.По всей вероятности, таблетки от придурковатости, тебе стали помогать.