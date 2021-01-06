Поздоровлення крайового отамана Поліської Січі Олександра Коцюбка. ВІДЕО

До столу в Святвечір сіда Україна,

Зібравши свій рід на честь Різдва,

Вітає колядками Божого Сина —

Малого Ісуса Христа!



Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!



Хай Aнгел торкнеться всіх ніжним крилом,

Зігріє серця різдв'яним теплом.

Хай радість, кохання наповнюють дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.



Хай Бог з нами буде завжди і усюди,

хай всім помагає — Христос ся рождає!

Веселого Різдва! (вірши з інтернету)





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