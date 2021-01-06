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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 6 » 10:44:11

Поздоровлення крайового отамана Поліської Січі Олександра Коцюбка. ВІДЕО   PR  

Вчера, 10:53:11 1173 13 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поздоровлення крайового отамана Поліської Січі Олександра Коцюбка. ВІДЕО

 Українське козацтво завжди було на захисті Віри та Вітчизни. Православні християни відзначають велике свято - Різдво Христове. Ввечері 6 січня, коли у небі з'явиться перша зірка, дружні українські родини зберуться за одним столом, щоб зустріти Різдво разом.  

Брати-християни! Зустрінемо разом Різдво Христове і ще раз повторимо про себе Його головні поради. 
Ісус хоче, щоб кожен з нас йшов правильним шляхом любові і чесноти. Так допоможемо собі і один одному в цій нелегкій справі. Відсвяткуймо цю велику подію разом з сім’єю, близькими та рідними людьми по духу і помислам. 

У кожному з нас є частинка Духа Божого, тільки треба про це згадати. Робіть Богоугодні справи, бо з нами підуть тільки наші вчинки.

Бажаю всім у цей світлий празник - чистоти душі, чистоти думок. Бажаю усім благодаті, спокою в серці і миру в домі. Нехай в родинах панує мир, злагода та любов, нехай діти ростуть добрими та вдячними. Хай прийдуть в душу Віра, Надія і Любов. Нехай в світле Свято кожен знайде на небі свою Різдвяну Зірку і життя його буде дивовижним. 

Вітаю з Різдвом! Будьте здорові! З Різдвом Христовим! І хай Янгол різдвяний захищає ваши родини!

 
До столу в Святвечір сіда Україна,
Зібравши свій рід на честь Різдва,
Вітає колядками Божого Сина —
Малого Ісуса Христа!

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай сили творити добро!
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Нехай від яскині по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря! 
І, правдою сильні, в єднанні родиннім
Небесного славімо Царя! 

Хай Aнгел торкнеться всіх ніжним крилом,
Зігріє серця різдв'яним теплом.
Хай радість, кохання наповнюють дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.

Хай Бог з нами буде завжди і усюди,
хай всім помагає — Христос ся рождає!
Веселого Різдва! (вірши з інтернету)


Крайовий отаман Поліської Січі – Олександр Коцюбко
Рада отаманів
Рада старшин
 
 
 
Комментариев: 13
CPTN
1 AntiHype (CPTN)   • 11:26:45, Вчера [Материал]
+13

Не перевелись еще клоуны на Полесье.
predi
2 predi (predi)   • 11:36:04, Вчера [Материал]
+7

Поздоровлення від самозванця і неіснуючого генерала виглядає комічно.
І шо курить вата?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:54:36, Вчера [Материал]
-13

На 1. и 2. Анти и Преди есть. а где Пушистик? Я думал о вас . о том как вас направить в благое русло. Поинтересовался у людей и услышал. что вас чиновников надо бить палкой. что вы неисправимы, что вы пиявки на теле общества. Что вам тепло в ваших мэрских и депутатских креслах. что людей нужно воспитывать с детства. Должен быть Гимн, политинформация. Религиезнавство. Даже не знаю чем вам помочь.
nvvetal
10 Ololo (nvvetal)   • 20:38:03, Вчера [Материал]
0

ти манкурт
поздоровлення українською, а насправді типовий мокшанин-бандит
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:23:01, Вчера [Материал]
-5

В городе Лубны люди наконецто допетрылы. что газовые трубы надо национализировать. Город протестует против тарифов на газ и электричество. В Житомире очень пассивный народ.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:31:09, Вчера [Материал]
+2

по переходу гуськом ходят?
то курям на смех, а не "протесты"
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:36:13, Вчера [Материал]
-5

Выдали ФОПам по 8 тысяч, чтобы они выплатили Олигархам за свет. за газ. Уникальная афёра. И подняли тарифы. чтобы забрать все деньги
Hoakina
7 Марина (Hoakina)   • 14:47:42, Вчера [Материал]
+3

а чого не Володаря Всесвіту?
Sams2
8 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:27:04, Вчера [Материал]
+6

Интересно, в этой их "Сечи" кроме атаманов и полковников ещё есть кто-то?
SAT
9 Nostradamus (SAT)   • 18:10:16, Вчера [Материал]
+3

Есть - шестерки. Они ждут своей очереди, чтобы стать атаманами и полковниками. А пока сраколизы, которые пошили форму и держат ее в шкафу, не зная, какие погоны пришивать.
Интересно, где были атаманы и полковники, когда Московия на Украину поперла !?!?
nvvetal
11 Ololo (nvvetal)   • 20:39:01, Вчера [Материал]
0

он ваивал с винтовкой, што вьі
Sams2
13 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:12:27, Вчера [Материал]
0

Да ну нах... Там стреляют.
sax
12 saks (sax)   • 20:40:04, Вчера [Материал]
-4

Для Ностардауна. (SAT).

Ты забыл упомянуть про жидов. Посмотри на фото Атамана. Типичная жидовская морда, которая мешает тебе жить.Читать такой пост без упоминаний о жидах от тебя , как то необычно.По всей вероятности, таблетки от придурковатости, тебе стали помогать.
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