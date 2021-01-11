«Лучше бы ничего не делали, чем так»: глава облсовета раскритиковал реставрацию музея Леси Украинки

В городе Новоргад-Волынский идет реставрация музея Леси Украинки. Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко посетил музей и раскритиковал темпы проведения работ. На сайте облсовета
отмечается, что Федоренко устроил проверку вместе с народными депутатами.
"Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко проверил ход реставрационных работ в литературно-мемориальном музее Леси Украинки в Новоград-Волынском. Вместе с народными депутатами Арсением Пушкаренко, Максимом Пашковским и Максимом Перебийносом он посетил музей, в котором до 30 января должны завершиться реставрационные работы и создание экспозиции к 150-летию великой поэтессы", - говорится в сообщении.
Председатель облсовета отметил неудовлетворительное состояние проведенных работ, на которые было выделено 1,8 млн грн из бюджета.
"Лучше бы ничего не делали, чем так. Реставрация проведена небрежно, темпы не выдерживают никакой критики. Однозначно, так не должно быть!" - прокомментировал Владимир Федоренко.
Председатель областного совета заявил, что берет ситуацию с реставрацией музея под личный контроль.
"Выводы и кадровые решения будут сделаны уже в ближайшее время"
, - пообещал Владимир Федоренко.
В срочном порядке была сформирована рабочая группа
с целью изучения ситуации с подготовкой к празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки.