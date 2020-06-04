В Житомире продолжается ремонт здания, куда переедет музей природы и мамонт. ФОТО

На ремонтно-реставрационные работы здания Магистрата в центре Житомира из областного бюджета выделено 5,5 млн грн. 4 июня председатель облсовета Владимир Ширма посетил здание и осмотрел, как проводятся ремонтные работы.
Известно, что в помещении Магистрата будет расположен Музей истории и природы. Там же будет находиться и всем известный скелет мамонта.
«К сожалению, карантин внес свои коррективы, но в любом случае этот объект будет завершен и, наконец, экспонаты из фондохранилища займут свое место в лучших экспозициях музея. Не устаю повторять, что здание Магистрата должно стать визитной карточкой города Житомир», - сказал глава областного совета.
На данный момент в здании уже проведены следующие работы: укреплены фундаменты, заменены перекрытия между этажами из деревянного на бетонное, внутри здания подготовлены стены к отделочным внутренним работам, производится монтаж вентиляционной системы, установлен индивидуальный тепловой пульт.
«Вентиляционная система, которая устанавливается в помещении Магистрата - профессиональная. Аналогичных вентиляционных систем в других украинских музеях нет»
, - поделился деталями директор областного краеведческого музея Роман Насонов.
Напомним, двухэтажному зданию Магистрата уже более 200 лет, и оно является памятником архитектуры. Строили его как административное здание, в котором заседал градоначальник Житомира и его управления. Здание пережило две войны и революцию, некоторое время в помещении работали мясные павильоны и только во времена независимости помещения де-факто перешло в распоряжение областного краеведческого музея.