В Житомире продолжается ремонт здания, куда переедет музей природы и мамонт. ФОТО

«К сожалению, карантин внес свои коррективы, но в любом случае этот объект будет завершен и, наконец, экспонаты из фондохранилища займут свое место в лучших экспозициях музея. Не устаю повторять, что здание Магистрата должно стать визитной карточкой города Житомир», - сказал глава областного совета.