В Житомире завершают реставрацию Магистрата: он станет домом для краеведческого музея. ФОТО

В центре Житомира на улице Кафедральной завершают реставрацию Магистрата. Здание 18-го века станет новым домом для краеведческого музея.
Как сообщил председатель Житомирской ОГА
, строительные работы практически завершены, сейчас идут внутренние отделочные работы и благоустройство территории.
"На первом этаже Магистрата будет размещена естественная коллекция. Это минералогическое собрание, с которого начал свою историю краеведческий музей. А также образцы флоры и фауны области, а также различных экосистем. Второй этаж Магистрата предусматривает размещение исторической экспозиции, которая предусматривает размещение экспозиции Казачества и частично - эпохи Киевской Руси", - сказал Виталий Бунечко.
Сразу после того, как здание Магистрата оставят строители, к установлению экспозиций в новых отреставрированных залах возьмутся областные музейщики. В частности, в Магистрате установят и скелет мамонта, который сейчас хранится в подвале церкви неподалеку.
"После реконструкции он будет находиться в соответствующей комнате, где мы сможем увидеть представителей мегафлоры, окаменилости, возраст которых составляет 3-4 млн лет", - добавил председатель ОГА.
Общая смета объекта на сегодня составляет 30,9 млн грн. Строительные работы выполняются за средства государственного фонда регионального развития и софинансирования из областного бюджета.
Справка
. Двухэтажному зданию Магистрата уже более 200 лет, и оно является памятником архитектуры. Строили его как административное здание, в котором заседал градоначальник Житомира и его управления. Здание пережило две войны и революцию, некоторое время в помещении работали мясные павильоны и только во времена независимости помещения де-факто перешли в распоряжение областного краеведческого музея.
Фото: Житомирская ОГА