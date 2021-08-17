В Житомире завершают реставрацию Магистрата: он станет домом для краеведческого музея. ФОТО

"На первом этаже Магистрата будет размещена естественная коллекция. Это минералогическое собрание, с которого начал свою историю краеведческий музей. А также образцы флоры и фауны области, а также различных экосистем. Второй этаж Магистрата предусматривает размещение исторической экспозиции, которая предусматривает размещение экспозиции Казачества и частично - эпохи Киевской Руси", - сказал Виталий Бунечко.