Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 17 Августа 2021    23:54:29
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 17 » 08:55:23

В Житомире завершают реставрацию Магистрата: он станет домом для краеведческого музея. ФОТО

Сегодня, 08:55:23 3798 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире завершают реставрацию Магистрата: он станет домом для краеведческого музея. ФОТО

 В центре Житомира на улице Кафедральной завершают реставрацию Магистрата. Здание 18-го века станет новым домом для краеведческого музея.

Как сообщил председатель Житомирской ОГА, строительные работы практически завершены, сейчас идут внутренние отделочные работы и благоустройство территории.
 

"На первом этаже Магистрата будет размещена естественная коллекция. Это минералогическое собрание, с которого начал свою историю краеведческий музей. А также образцы флоры и фауны области, а также различных экосистем. Второй этаж Магистрата предусматривает размещение исторической экспозиции, которая предусматривает размещение экспозиции Казачества и частично - эпохи Киевской Руси", - сказал Виталий Бунечко.


Сразу после того, как здание Магистрата оставят строители, к установлению экспозиций в новых отреставрированных залах возьмутся областные музейщики. В частности, в Магистрате установят и скелет мамонта, который сейчас хранится в подвале церкви неподалеку.
 

"После реконструкции он будет находиться в соответствующей комнате, где мы сможем увидеть представителей мегафлоры, окаменилости, возраст которых составляет 3-4 млн лет", - добавил председатель ОГА.


Общая смета объекта на сегодня составляет 30,9 млн грн. Строительные работы выполняются за средства государственного фонда регионального развития и софинансирования из областного бюджета.

Справка. Двухэтажному зданию Магистрата уже более 200 лет, и оно является памятником архитектуры. Строили его как административное здание, в котором заседал градоначальник Житомира и его управления. Здание пережило две войны и революцию, некоторое время в помещении работали мясные павильоны и только во времена независимости помещения де-факто перешли в распоряжение областного краеведческого музея.











Фото: Житомирская ОГА
Тэги: музей, магистрат, Житомир, реставрация
Новости партнеров
Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 09:57:45, Сегодня [Материал]

я собі на сарай такий колір покрівлі не обрав би)))
місту потрібно більше зелені - отримуйте!)))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus