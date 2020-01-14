В Житомире во время реставрации здания магистрата нашли артефакты VIII-IX века. ФОТО

«Понятное дело, что оно (здание) было повреждено предварительными строительными работами и мы попали на тот момент, когда они уже начались, но все равно мы получили очень интересную информацию. Яркой находкой были материалы, которые могут датироваться VIII-IX в., так называемая культура Лука-Райковецкого, это керамика», - рассказывает старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Андрей Петраускас.