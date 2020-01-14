В Житомире во время реставрации здания магистрата нашли артефакты VIII-IX века. ФОТО

В Житомире на территории бывшего магистрата, который продолжают реставрировать, археологи нашли десятки предметов быта прошлых веков. Специалисты работали в режиме археологического надзора и проводили исследования вдоль фундамента здания, где строители заложили траншеи и в подвале.
Как сообщает Житомир инфо
, среди найденного: фрагменты лепной посуды эпохи энеолита и VIII-IX веков, также стенки фарфоровой и стеклянной посуды, железные изделия, монеты, кости животных и табачная трубка.
«Понятное дело, что оно (здание) было повреждено предварительными строительными работами и мы попали на тот момент, когда они уже начались, но все равно мы получили очень интересную информацию. Яркой находкой были материалы, которые могут датироваться VIII-IX в., так называемая культура Лука-Райковецкого, это керамика», - рассказывает старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Андрей Петраускас.
По словам археолога, в 2016 году на Замковой горе нашли только один предмет датированный VIII в. Однако для того, чтобы делать какие-то выводы, артефактов было мало, и благодаря недавним находкам, ситуация изменилась.
«Это свидетельствует о том, что на месте Житомира, поскольку мы имеем материалы VIII в., IX в. и X в. и есть замок, который возникает в XIII в. То есть населенность этой части с VIII в. не прекращалась и это интересно»
, - добавляет старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Андрей Петраускас.
Свою работу археологи уже закончили. Планируется, что все найденные предметы будут переданы в Житомирский краеведческий музей, а самые интересные артефакты будут доступны и для посетителей заведения.
«Сейчас находки проходят научную обработку, атрибуцию, фиксацию, на них составляется необходимая документация и они будут переданы в фонды музея»
, - говорит директор Житомирского областного краеведческого музея Роман Насонов.
В самом здании бывшего магистрата работа «кипит»: подрядчик готовится укладывать пол на втором этаже, параллельно обустраивает подвальное помещение.
«Сделано замену опорных конструкций на крыше, усилено фундамент, сделано водоотведение от грунтовых и талых вод. Заменяется перекрытие на втором этаже. Темпы достаточно быстрые и это дает надежду, что до конца года магистрат будет сдан в эксплуатацию», - отмечает директор Житомирского областного краеведческого музея.
Напомним, после завершения строительных работ в Магистрате будет размещаться музей природы на первом этаже и музей истории на втором. Также будет музейный сад - открытое пространство на улице, где можно будет проводить лекции, или же устроить кинотеатр.
ФОТО: Житомир инфо
В Житомире во время реставрации здания магистрата нашли артефакты VIII-IX века. ФОТО