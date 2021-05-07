ОГА показала, на каком этапе находится реставрация Магистрата. ФОТО

Ремонтно-реставрационные работы здания Магистрата в Житомире должны быть завершены до конца 2021 года. Реализация данного проекта было начата за средства ГФРР в 2019 году. Сейчас реставрация проходит в рамках программы "Велике будівництво".
Как рассказывает директор Житомирского областного краеведческого музея Роман Насонов, здание Магистрата является памятником архитектуры национального значения, но много лет не используется полноценно как объект туристического показа из-за несоответствия помещений и аварийного состояния отдельных конструкций.
После завершения работ в помещениях здания будут экспонироваться коллекции естественного (на первом этаже) и исторического (на втором этаже) отделов областного краеведческого музея.
Проектом реконструкции предусмотрено:
перепланировка помещений с учетом нового назначения здания;
усиление деформированных участков стеновых конструкций и фундаментов;
перекладывание кирпичной кладки стеновых конструкций на участках, где она повреждена и понесла существенные расслаивания;
полная замена деревянного межэтажного перекрытия;
полная замену полов;
замена отдельных элементов, которые подверглись существенному износу и разрушению;
устройство в помещениях новой внутренней отделки;
проведение гидрозащитных и водозащитных мероприятий;
восстановление отделки фасадов сооружения;
замена внутренних сетей инженерного обеспечения здания.
Как сообщают в Житомирской ОГА, на сегодня основные работы по проекту выполнены. Завершаются внутренние отделочные работы и благоустройство территории.
Общая сметная стоимость объекта составляет 23,73 млн грн.