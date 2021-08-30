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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 30 » 17:58:45

В Житомире потратят миллион гривен на реставрацию дома Сергея Королёва

Сегодня, 17:58:45 445 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире потратят миллион гривен на реставрацию дома Сергея Королёва

 Департамент регионального развития Житомирской областной государственной администрации провел тендер по реставрации дома-музея Сергея Королёва в Житомире.

По информации портала Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составила 1 млн 33 тыс. грн.

Участие в тендере приняла всего одна фирма - ООО "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" с предложением 1 млн 32 тыс. грн. 30 августа Департамент регионального развития опубликовал сообщение о намерении заключить договор с фирмой.



Подрядчик должен провести электромонтажные работы, обустроить внешние и внутренние сети, изготовить музейные витрины и другие работы.

Согласно условиям тендера, ремонтно-реставрационные работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.

ООО "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" - основано в Житомире в 2018 году. Уставный капитал - 500 тыс. грн. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщал "Журнал Житомира", Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на капитальный ремонт музея космонавтики.
Тэги: Сергей Королёв, тендер, реставрация, музей
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:03:07, Сегодня [Материал]

музей не смогли
так хоть хатку подновят....
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