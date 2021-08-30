В Житомире потратят миллион гривен на реставрацию дома Сергея Королёва

Департамент регионального развития Житомирской областной государственной администрации провел тендер по реставрации дома-музея Сергея Королёва в Житомире.
По информации портала Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составила 1 млн 33 тыс. грн.
Участие в тендере приняла всего одна фирма - ООО "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ" с предложением 1 млн 32 тыс. грн. 30 августа Департамент регионального развития опубликовал сообщение о намерении заключить договор с фирмой.
Подрядчик должен провести электромонтажные работы, обустроить внешние и внутренние сети, изготовить музейные витрины и другие работы.
Согласно условиям тендера, ремонтно-реставрационные работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.
ООО "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ"
- основано в Житомире в 2018 году. Уставный капитал - 500 тыс. грн. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на капитальный ремонт
музея космонавтики.