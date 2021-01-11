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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 11 » 14:42:16

«Мы готовы уменьшить тарифы»: Сухомлин прокомментировал протестные акции в Житомире

11.01.2021, 14:58:24 3391 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Мы готовы уменьшить тарифы»: Сухомлин прокомментировал протестные акции в Житомире

 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин отреагировал на воскресный протест на площади Королева и заявил, что власти города готовы снизить тарифы, но только тогда, когда снизится цена на газ и его транспортировку.
 

"Как только государство уменьшит цены на газ или на его транспортировку - мы готовы уменьшить тарифы в городе! Люди недовольны тем, что во время экономического кризиса, постоянных локдаунов и сокращений на предприятиях - растут тарифы. Если в других городах люди требовали уменьшения тарифов на газ и его транспортировку. Или же уменьшение стоимости электрической энергии для населения. Так в Житомире инициаторы митинга пытались переложить ответственность на городские власти", - отметил Сухомлин.


Мэр уверяет, что он лично и власти города заинтересованы, чтобы тарифы были как можно ниже.
 

"И во время прошлого отопительного сезона, когда Нафтогаз уменьшал цену на газ, мы несколько раз снижали цену на отопление КП "Житомиртеплокоммунэнерго". Сейчас, своим решением, мы не уменьшаем или увеличиваем тариф. Мы вносим изменения в составляющие тарифа, которые принимает или НКРЭ или Кабинет Министров или Нафтогаз. Это фактически увеличение стоимости транспортировки газа, самой стоимости газа, электроэнергии и корректировка зарплаты в связи с повышением минимальной заработной платы. О прибыли в коммунальных предприятиях здесь совсем не идет. Ежегодно из городского бюджета мы еще и выделяем средства на развитие этих предприятий. Если раньше, во время отопительного сезона, монополисты не могли остановить подачу электроэнергии или газа по городу, то в этом году они уже такое право имеют", - сказал городской голова.


По его словам, чтобы уменьшить тарифы, город готов забрать на баланс сети газоснабжения.
 

"Я не могу ставить под угрозу безопасность города и подвергать наши коммунальные предприятия на возможность полного их отключения от газа или электроснабжения. Мы готовы забрать сети газоснабжения на баланс города, чтобы уменьшить стоимость транспортировки газа. Об этом говорилось неоднократно, но к сожалению, зависит не только от нас", - резюмировал Сергей Сухомлин.


Предыстория


С января 2021 года существенно выросли тарифы на газраспределение газа и как следствие отопление. Также придется больше платить за водоснабжение и электроэнергию.

В воскресенье, 10 января, житомиряне вышли на площадь Королёва, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги.







Тэги: Сухомлин, Житомир, тарифы, Власти
Комментариев: 7
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 15:15:09, 11.01.2021 [Материал]
+6

Правильное название статьи
"«Мы готовы уменьшить тарифы в городе, но...»"

Пока что готовности сухомлина хватило лишь на продление контракта с директором ЖТКЭ рогожиным, которого обвиняют в растрате средств предприятия
melan
2 melan (melan)   • 15:16:56, 11.01.2021 [Материал]
+7

..... власти города готовы снизить тарифы, но только тогда, когда снизится цена на газ и его транспортировку....

Гениально!!!
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 15:31:47, 11.01.2021 [Материал]
+7

Місцеву владу для того і обирали щоб вони доносили "на верхи" позицію громади. І захищали інтереси громадян, а не просто кивали гривами.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 19:10:07, 11.01.2021 [Материал]
-2

серьёзно?
для того, чтоб "доносыты позыцию"?
прикрльная у вас демократия.....
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:29:20, 11.01.2021 [Материал]
+2

І для цього також - А що не так? Народні депутати на те і народні, щоб представляти громаду у владі. Чи у Вас якось по іньшому?
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 10:38:34, Вчера [Материал]
-2

то есть у вас рады и мэры это сервис, а не институт?
прелестно.....
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 12:49:21, Вчера [Материал]
+1

Сам вигадав - сам обурився. Де я писал про сервіс?
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