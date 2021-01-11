«Мы готовы уменьшить тарифы»: Сухомлин прокомментировал протестные акции в Житомире

"Как только государство уменьшит цены на газ или на его транспортировку - мы готовы уменьшить тарифы в городе! Люди недовольны тем, что во время экономического кризиса, постоянных локдаунов и сокращений на предприятиях - растут тарифы. Если в других городах люди требовали уменьшения тарифов на газ и его транспортировку. Или же уменьшение стоимости электрической энергии для населения. Так в Житомире инициаторы митинга пытались переложить ответственность на городские власти", - отметил Сухомлин .

"И во время прошлого отопительного сезона, когда Нафтогаз уменьшал цену на газ, мы несколько раз снижали цену на отопление КП "Житомиртеплокоммунэнерго". Сейчас, своим решением, мы не уменьшаем или увеличиваем тариф. Мы вносим изменения в составляющие тарифа, которые принимает или НКРЭ или Кабинет Министров или Нафтогаз. Это фактически увеличение стоимости транспортировки газа, самой стоимости газа, электроэнергии и корректировка зарплаты в связи с повышением минимальной заработной платы. О прибыли в коммунальных предприятиях здесь совсем не идет. Ежегодно из городского бюджета мы еще и выделяем средства на развитие этих предприятий. Если раньше, во время отопительного сезона, монополисты не могли остановить подачу электроэнергии или газа по городу, то в этом году они уже такое право имеют", - сказал городской голова.