Мэр Житомира Сергей Сухомлин признал, что информационная кампания и разъяснительная работа относительно внедрения новых тарифов на проезд в транспорте была провалена.
Об этом Сергей Иванович рассказал в интервью сайту Житомир инфо
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«Это полный провал с точки зрения информационной кампании и разъяснительной работы. Когда принималось решение, то надо было собирать и водителей частных маршруток, и кондукторов, проводить обучение и проводить разъяснительную работу среди населения»
, - отметил мэр Житомира.
Он также согласился, что времени для разъяснений было достаточно: проект решения о повышении стоимости проезда городской совет обнародовал еще в июне, решение о новых тарифах, которые начали действовать с 10 января, приняли в начале декабря 2019 года.
Анонсированный брифинг состоялся 16 января
«Иногда замечательные реформаторы считают, что если они знают, как это делается, то это все очень легко понять и другим. Но так не получается. Я не вмешался в ситуацию, так как считал, что этой проблемы не будет, и достаточно той информации, которая была. Да, есть просчет и достаточно серьезный, будем по этому поводу проводить брифинг», - сказал Сергей Сухомлин.
, его проводил новый заместитель мэра по транспортным вопросам Александр Шевчук.
«Доверился реформаторам»: Сухомлин признал провальной информационную кампанию о новых тарифах на проезд
А что же полностью не привели интервью, в котором недомэрок, еще в конце прошлого года говоривший, что не пойдет на выборы, "вдруг" изменил мнение и уже идет на выборы и началась обработка стада??
А предложения от Вас,кроме негативных комментов какие???
ИМХО: Лучший Мэр за последние годы и десятилетия в нашем городе..!
По пунктам.
Ну так хули ты тогда сопли жевал, Серёженька? Тебе это абсурдное подорожание тарифов на проезд на выборах горожане не простят.