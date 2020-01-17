«Доверился реформаторам»: Сухомлин признал провальной информационную кампанию о новых тарифах на проезд

«Иногда замечательные реформаторы считают, что если они знают, как это делается, то это все очень легко понять и другим. Но так не получается. Я не вмешался в ситуацию, так как считал, что этой проблемы не будет, и достаточно той информации, которая была. Да, есть просчет и достаточно серьезный, будем по этому поводу проводить брифинг», - сказал Сергей Сухомлин.