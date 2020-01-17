Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 1715:53:50

«Доверился реформаторам»: Сухомлин признал провальной информационную кампанию о новых тарифах на проезд

Сегодня, 16:01:50 1774 21 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Доверился реформаторам»: Сухомлин признал провальной информационную кампанию о новых тарифах на проезд

 Мэр Житомира Сергей Сухомлин признал, что информационная кампания и разъяснительная работа относительно внедрения новых тарифов на проезд в транспорте была провалена.

Об этом Сергей Иванович рассказал в интервью сайту Житомир инфо.

«Это полный провал с точки зрения информационной кампании и разъяснительной работы. Когда принималось решение, то надо было собирать и водителей частных маршруток, и кондукторов, проводить обучение и проводить разъяснительную работу среди населения», - отметил мэр Житомира.

Он также согласился, что времени для разъяснений было достаточно: проект решения о повышении стоимости проезда городской совет обнародовал еще в июне, решение о новых тарифах, которые начали действовать с 10 января, приняли в начале декабря 2019 года.
 

«Иногда замечательные реформаторы считают, что если они знают, как это делается, то это все очень легко понять и другим. Но так не получается. Я не вмешался в ситуацию, так как считал, что этой проблемы не будет, и достаточно той информации, которая была. Да, есть просчет и достаточно серьезный, будем по этому поводу проводить брифинг», - сказал Сергей Сухомлин.


Анонсированный брифинг состоялся 16 января, его проводил новый заместитель мэра по транспортным вопросам Александр Шевчук.
Тэги: Житомир, Сухомлин, тарифы, стоимость проезда
Комментариев: 21
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:09:27, Сегодня
-16

И снова недомэрок ни в чем не виноват, снова "враги помешали".

А что же полностью не привели интервью, в котором недомэрок, еще в конце прошлого года говоривший, что не пойдет на выборы, "вдруг" изменил мнение и уже идет на выборы и началась обработка стада??
Antisvinomir1
2 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:12:07, Сегодня
-16

О, сразу пошли минуса от недомэрских проплаченных мразей.
PagapA
3 Алексей (PagapA)   • 16:24:59, Сегодня
+10

"Недомэрок" повторяется в Ваших комментах не раз,и Это все,что Вы сумели написать!
А предложения от Вас,кроме негативных комментов какие???
ИМХО: Лучший Мэр за последние годы и десятилетия в нашем городе..!
Antisvinomir1
4 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:28:36, Сегодня
-11

Можно детальные примеры "успешности" недомэрка?
По пунктам.
Месть_королевы_Анны
5 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 16:32:03, Сегодня
-2

"Когда принималось решение, то надо было "

Ну так хули ты тогда сопли жевал, Серёженька? Тебе это абсурдное подорожание тарифов на проезд на выборах горожане не простят.
Antisvinomir1
6 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:35:02, Сегодня
-10

Еще как простят. Сейчас Сухомлин подключит ублюдков типа Пагапы постами выше и промоет стаду мозги элементарно.
Месть_королевы_Анны
7 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 16:38:32, Сегодня
0

Не уверен. Большинство плюются от повышения тарифов с самого начала. А кто читает этих Пагапов? Кому они мозги промоют?
Antisvinomir1
8 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:42:15, Сегодня
-12

Ты переоцениваешь житомирское дебилостадо. Еще как промоют "лучшим мэром всех времен и народов".
Месть_королевы_Анны
9 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 16:43:39, Сегодня
-3

Делаем ставки?;)
Antisvinomir1
12 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:46:08, Сегодня
-8

Давай. На коньяк хороший. Я говорю что Сухомлин победит на выборах мэра.
Месть_королевы_Анны
13 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 16:47:51, Сегодня
+1

Согласен. А я говорю, что нет.
Antisvinomir1
14 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:48:57, Сегодня
-3

Ok. Сделай скан.
Месть_королевы_Анны
15 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 16:51:35, Сегодня
-1

Зачем?
Antisvinomir1
17 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:54:43, Сегодня
-3

Ок, запомним и так. А выборы напомнят.
Antisvinomir1
10 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:44:24, Сегодня
-14

ПагапА, ну так что там с успехами недомэрка( ну кроме недоМихайловской и радиуса 100 метров от недомэрии)??
melan
11 melan (melan)   • 16:44:33, Сегодня
-1

плохому танцору всегда что то мешает.
Antisvinomir1
16 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:52:27, Сегодня
-13

Смотри ж ты как минусы полетели от проплаченных Сухомлиноботов
Antisvinomir1
18 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 16:57:41, Сегодня
-11

Сухомлиноботы, ну так что там с "успехами" недомэрка за эти годы? Примеры будут, или только заэкранные минусы?
Dimm
19 Димм (Dimm)   • 17:15:47, Сегодня
+1

За расчет наличкой печатный талон как на картинке дают?
Gerhadriger
20 Dark (Gerhadriger)   • 18:01:56, Сегодня
0

Да
Dimm
21 Димм (Dimm)   • 19:51:40, Сегодня
0

Если за наличку дают печатный типографский талон, то эти доходы опять никто не сможет учитывать и валидаторы чисто для безнала
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