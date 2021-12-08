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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 8 » 14:57:08

Перевозчики требуют повысить стоимость проезда в маршрутках Житомира до 10-14 гривен

Вчера, 14:57:08 2668 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Перевозчики требуют повысить стоимость проезда в маршрутках Житомира до 10-14 гривен

 Частные перевозчики, работающие на автобусных маршрутках Житомира, требуют повысить стоимость проезда до 10-14 гривен. Основанием для повышения тарифов называют убыточность маршрутов.

Об этом в комментарии suspilne.media рассказал представитель предпринимателей-перевозчиков Житомира Аркадий Савицкий.

По его словам, городские перевозки стали убыточными для предприятий из-за подорожания топлива, запчастей к автобусам и энергоносителей. Одна маршрутка ежедневно приносит ущерб в размере около тысячи гривен.
 

"ГАЗели Руты" – они у нас все либо на метане, либо на пропане. Но это уже не транспорт, их нужно менять, но чтобы их заменить, нам нужно запустить по полной большие низкопольные автобусы. А чтобы их запустить на 100%, нужно повысить тариф. У нас есть эти низкопольные большие автобусы, но мы не можем их выпустить – это хорошие автобусы, потому что они не отрабатывают даже свою заправку – газ или дизельное топливо», – говорит Аркадий Савицкий.


По его словам, летом предприятия перекрывали дефицит за счет нерегулярных перевозок. В настоящее время в условиях карантина и удорожания газа и дизтоплива эта часть заработка уменьшилась в несколько раз.

Обоснованным тарифом перевозчики считают сумму в 10 гривен при расчете транспортной картой и 12-14 гривен – при оплате наличными.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомирском горсовете разработали проект решения исполкома о повышении тарифов на проезд с 2022 года. Согласно документу, стоимость проезда должна составлять 8 гривен при расчете транспортной карточкой и 10 гривен – наличными.
Тэги: Житомир, маршрутки, стоимость проезда, тарифы
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Комментариев: 5
vorokai
1 vorok ai (vorokai)   • 15:38:57, Вчера [Материал]

А не пошли бы вы на х@й, Аркадий? Для "кого" собсна убыток то? Неужели хотите зарплаты водителям поднять?
Вано
2 Вано (Вано)   • 15:49:55, Вчера [Материал]

Сухомлин обещал турецкие автобусы для ТТУ, где они? Можно было бы послать лесом таких перевозчиков. Хотя кого команда сцукомлина может послать, савицкого, розебляд*й и т.п. если они все повязаны и продолжают грабить и уродовать город
DomA
3 Владимир (DomA)   • 16:46:02, Вчера [Материал]

Аха, нові автобуси у них є, але випускати вони їх не планують))
Катайтесь на "не транспорте" по 14 грн!!)))
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:57:28, Вчера [Материал]

Савицкий, не нравится чего, разрывай договор и пиз.уй на.уй
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 21:26:08, Вчера [Материал]

чего вы скулите?
рыночек порешает.
В Броварах прайс до Куева задрали до двадцатки и теперь сосут йенг. На каждой остановке очередь комфортных авто, желающих отвезти паксов на мягких сидениях и с хорошей музычкой....
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