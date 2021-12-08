Перевозчики требуют повысить стоимость проезда в маршрутках Житомира до 10-14 гривен

Частные перевозчики, работающие на автобусных маршрутках Житомира, требуют повысить стоимость проезда до 10-14 гривен. Основанием для повышения тарифов называют убыточность маршрутов.
Об этом в комментарии suspilne.media
рассказал представитель предпринимателей-перевозчиков Житомира Аркадий Савицкий.
По его словам, городские перевозки стали убыточными для предприятий из-за подорожания топлива, запчастей к автобусам и энергоносителей. Одна маршрутка ежедневно приносит ущерб в размере около тысячи гривен.
"ГАЗели Руты" – они у нас все либо на метане, либо на пропане. Но это уже не транспорт, их нужно менять, но чтобы их заменить, нам нужно запустить по полной большие низкопольные автобусы. А чтобы их запустить на 100%, нужно повысить тариф. У нас есть эти низкопольные большие автобусы, но мы не можем их выпустить – это хорошие автобусы, потому что они не отрабатывают даже свою заправку – газ или дизельное топливо», – говорит Аркадий Савицкий.
По его словам, летом предприятия перекрывали дефицит за счет нерегулярных перевозок. В настоящее время в условиях карантина и удорожания газа и дизтоплива эта часть заработка уменьшилась в несколько раз.
Обоснованным тарифом перевозчики считают сумму в 10 гривен при расчете транспортной картой и 12-14 гривен – при оплате наличными.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомирском горсовете разработали проект решения исполкома о повышении тарифов на проезд с 2022 года. Согласно документу, стоимость проезда должна составлять 8 гривен при расчете транспортной карточкой и 10 гривен – наличными
.