«С этими монополиями нужно заканчивать»: мэрия хочет забрать сеть газоснабжения на баланс города

«Если сидеть и молчать, то всем в Киеве будет казаться, что происходит абсолютно нормальная ситуация. Но мы видим, что монополисты, которые работают в Украине, они получают, как они сами говорят, европейские тарифы, мол, в Европе немного выше, и нам нужно прийти к уровню европейских тарифов. Но при этом мы не получаем европейских пенсий и не получаем европейских зарплат. И, знаете, если уж говорить о местном самоуправлении, то Верховная Рада устанавливает льготы (я только за эти льготы, люди заслуженно получают), но компенсация этих льгот, на примере ТТУ, ложится на городской бюджет. Это больше 130 миллионов гривен.



Так не может продолжаться. Государство тоже должно понимать, что у людей нет денег. Особенно в такой сложный экономический период, в период карантина, когда сокращаются рабочие места, то поднимать тарифы - это последнее, что нужно делать. Поэтому обращение Житомирского городского совета и других городских советов - это еще одна возможность привлечь внимание к тому, чтобы Кабинет министров пересмотрел эти решения.



Второй момент, который касается «Житомиргаза». С этими монополиями нужно заканчивать. Это фактически частная структура, которая устанавливает и требует свои правила. Выключают дома посреди отопительного сезона, отключают иногда котельные, как это было в прошлом году, отключают дома в ОСМД. И если городской совет готов показать своих тарифы специалистам, чтобы они их проверили, то «Житомиргаз» этого не сделал ни разу. На все наши запросы ответов не было. Поэтому или государство должно забрать эти сети себе в собственность, или забрать их в коммунальную собственность. Мы готовы этот вопрос рассматривать и так, и так», - заявил городской голова Сергей Сухомлин.