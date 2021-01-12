«С этими монополиями нужно заканчивать»: мэрия хочет забрать сеть газоснабжения на баланс города

11 января во время внеочередной сессии Житомирского городского совета депутаты приняли обращение к Премьер-министру Украины и Председателю Фонда государственного имущества Украины о передаче в собственность громады газовых распределительных сетей Житомира и оборудования, присоединенного к этим сетям.
В обращении, в частности, говорится, что в последнее время вызывает беспокойство ситуация, возникшая в сфере газоснабжения в Украине. Ряд инициатив по изменению подходов в тарифообразовании, учета потребленного природного газа остро воспринимается территориальной громадой.
Отмечается, что сети, которые построены жителями, предприятиями или находились в коммунальной и государственной собственности, переданы в хозяйственное ведение АО «Житомиргаз». Житомирская территориальная громада имеет возможности конкурировать с монополистом и поставлять природный газ и предоставлять услуги населению на более качественном уровне и, главное, по справедливым тарифам.
Руководствуясь Законом Украины «О передаче объектов государственной и коммунальной собственности», депутаты Житомирского городского совета восьмого созыва просят передать газовые распределительные сети г. Житомира и оборудование, присоединенное к этим сетям, которое находится в государственной собственности, в собственность Житомирской городской территориальной громады.
После принятия обращения городской голова Житомира заявил, что с монополией АО «Житомиргаз» нужно заканчивать.
«Если сидеть и молчать, то всем в Киеве будет казаться, что происходит абсолютно нормальная ситуация. Но мы видим, что монополисты, которые работают в Украине, они получают, как они сами говорят, европейские тарифы, мол, в Европе немного выше, и нам нужно прийти к уровню европейских тарифов. Но при этом мы не получаем европейских пенсий и не получаем европейских зарплат. И, знаете, если уж говорить о местном самоуправлении, то Верховная Рада устанавливает льготы (я только за эти льготы, люди заслуженно получают), но компенсация этих льгот, на примере ТТУ, ложится на городской бюджет. Это больше 130 миллионов гривен.
Так не может продолжаться. Государство тоже должно понимать, что у людей нет денег. Особенно в такой сложный экономический период, в период карантина, когда сокращаются рабочие места, то поднимать тарифы - это последнее, что нужно делать. Поэтому обращение Житомирского городского совета и других городских советов - это еще одна возможность привлечь внимание к тому, чтобы Кабинет министров пересмотрел эти решения.
Второй момент, который касается «Житомиргаза». С этими монополиями нужно заканчивать. Это фактически частная структура, которая устанавливает и требует свои правила. Выключают дома посреди отопительного сезона, отключают иногда котельные, как это было в прошлом году, отключают дома в ОСМД. И если городской совет готов показать своих тарифы специалистам, чтобы они их проверили, то «Житомиргаз» этого не сделал ни разу. На все наши запросы ответов не было. Поэтому или государство должно забрать эти сети себе в собственность, или забрать их в коммунальную собственность. Мы готовы этот вопрос рассматривать и так, и так», - заявил городской голова Сергей Сухомлин.
Предыстория
С января 2021 года существенно выросли тарифы на газ
, распределение газа
и как следствие отопление
. Также придется больше платить за водоснабжение
и электроэнергию
.
10 января житомиряне вышли на площадь Королёва
, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги.
11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен
на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.
а потом нанять тот же житомиргаз для обслуживания этих сетей.
придут йэвропейские компании и будут доплачивать за пользование той советской трубой и ГРП. В йэвро, по "голубому тарифу"....