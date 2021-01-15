В Житомирской области на реконструкции нефтепровода разворовали госсредства – СБУ

В Житомирской области во время реконструкции объекта магистрального нефтепровода разворовали государственные средства. Об этом сообщила пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.
По предварительным данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капремонт и реконструкцию объекта для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности. Общая стоимость предусмотренных работ составила почти 130 миллионов гривен. Победителями в открытых торгах стали две столичные коммерческие структуры.
«Установлено, что фирмы не имеют надлежащей материально-техничной базы и квалифицированных работников для выполнения соответствующих работ. Также на отдельных участках работ подрядчики ориентировочно вдвое завысили стоимость строительных материалов. Для реализации сделки они использовали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности», - информирует СБУ.
Во время обысков в помещениях подрядных организаций и непосредственных исполнителей работ правоохранители обнаружили первичную бухгалтерскую и другую финансовую документацию, «черновую» бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также точного размера причиненного государству ущерба.
просто в исбушку пришли новые хозяева