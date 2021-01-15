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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 15 » 13:18:42

В Житомирской области на реконструкции нефтепровода разворовали госсредства – СБУ

Вчера, 13:27:42 810 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на реконструкции нефтепровода разворовали госсредства – СБУ

 В Житомирской области во время реконструкции объекта магистрального нефтепровода разворовали государственные средства. Об этом сообщила пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.

По предварительным данным следствия, в 2018-2019 годах были проведены тендеры на капремонт и реконструкцию объекта для усиления противодиверсионной и антитеррористической защищенности. Общая стоимость предусмотренных работ составила почти 130 миллионов гривен. Победителями в открытых торгах стали две столичные коммерческие структуры.
 

«Установлено, что фирмы не имеют надлежащей материально-техничной базы и квалифицированных работников для выполнения соответствующих работ. Также на отдельных участках работ подрядчики ориентировочно вдвое завысили стоимость строительных материалов. Для реализации сделки они использовали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности», - информирует СБУ.


Во время обысков в помещениях подрядных организаций и непосредственных исполнителей работ правоохранители обнаружили первичную бухгалтерскую и другую финансовую документацию, «черновую» бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также точного размера причиненного государству ущерба.



Тэги: СБУ, Житомирская область, нефтепровод
Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 13:47:41, Вчера [Материал]
+1

Та ви шо? Не може бути )))
DomA
2 Владимир (DomA)   • 14:10:35, Вчера [Материал]
0

не поділились, от і маєте)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:23:37, Вчера [Материал]
0

поделились
просто в исбушку пришли новые хозяева
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