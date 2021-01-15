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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 15 » 16:34:05

Житомир в плену морозов: фоторепортаж с заснеженных улиц города

Вчера, 16:48:05 1369 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир в плену морозов: фоторепортаж с заснеженных улиц города

 На «экваторе» зимы в Житомир наконец пришли морозы и выпал снег. Ближе к полудню 15 января термометр в центре города показывал -10°C, а по прогнозам синоптиков на выходные в области ожидается до 20 градусов мороза.

Как сообщает издание Житомир инфо, днем ​​15 января тротуары на главных улицах города были достаточно хорошо расчищены, везде можно встретить коммунальщиков с лопатами. На своих территориях убирают и работники учреждений в центре города. Во дворах также расчищены дорожки для пешеходов. В скверах снег откинули и на тропинках к лавочкам.

Горожане радуются снежной и морозной погодой. Однако, больше всего снегу рады дети: несмотря на мороз, гуляют по улицам с игрушечными лопатками и охотно катаются с горок.



































































ФОТО: Житомир инфо
Тэги: зима, Житомир, фоторепортаж, Снегопад
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:56:15, Вчера [Материал]
0

Справжня зима! Засмучують тількі платіжки за обігрів і хвороби що цієї зими як сказились.
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