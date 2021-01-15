Житомир в плену морозов: фоторепортаж с заснеженных улиц города

На «экваторе» зимы в Житомир наконец пришли морозы и выпал снег. Ближе к полудню 15 января термометр в центре города показывал -10°C, а по прогнозам синоптиков на выходные в области ожидается до 20 градусов мороза.
Как сообщает издание Житомир инфо, днем 15 января тротуары на главных улицах города были достаточно хорошо расчищены, везде можно встретить коммунальщиков с лопатами. На своих территориях убирают и работники учреждений в центре города. Во дворах также расчищены дорожки для пешеходов. В скверах снег откинули и на тропинках к лавочкам.
Горожане радуются снежной и морозной погодой. Однако, больше всего снегу рады дети: несмотря на мороз, гуляют по улицам с игрушечными лопатками и охотно катаются с горок.