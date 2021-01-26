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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 26 » 08:31:56

Прикрывал незаконные вырубки дубов: в Житомирской области задержали одного из руководителей Госэкоинспекции

Сегодня, 08:35:56 505 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прикрывал незаконные вырубки дубов: в Житомирской области задержали одного из руководителей Госэкоинспекции

 В Житомирской области задержали и.о. начальника отдела Госэкоинспекции Полесского округа, который за доллары прикрывал «черного лесоруба». Об этом 25 января сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры в уголовном производстве, сотрудниками территориального управления ГБР, расположенного в г. Хмельницький, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Житомирской области ДСР Нацполиции Украины разоблачено при получении неправомерной выгоды должностное лицо Государственной экологической инспекции Полесского округа», - говорится в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры отмечает, что и.о. руководителя отдела Госэкоинспекции региона был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 600 долларов США от местного жителя, который совершил незаконную порубку деревьев породы дуб в лесохозяйстве Житомирского района.


 

«За такую ​​сумму он пообещал «черном лесорубу» прикрыть незаконную порубку, «решить» вопрос о непривлечение его к административной ответственности экологической инспекцией, а в случае выявления порубки правоохранителями - предупредить о способе вывоза», - добавляют в прокуратуре.


В настоящее время должностное лицо задержано, решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. 
Тэги: экологическая инспекция, взятка, Житомир
Комментариев: 1
danza
1 Светлана (danza)   • 09:27:11, Сегодня [Материал]
+2

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