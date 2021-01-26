Прикрывал незаконные вырубки дубов: в Житомирской области задержали одного из руководителей Госэкоинспекции

В Житомирской области задержали и.о. начальника отдела Госэкоинспекции Полесского округа, который за доллары прикрывал «черного лесоруба». Об этом 25 января сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры
.
«При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры в уголовном производстве, сотрудниками территориального управления ГБР, расположенного в г. Хмельницький, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Житомирской области ДСР Нацполиции Украины разоблачено при получении неправомерной выгоды должностное лицо Государственной экологической инспекции Полесского округа»
, - говорится в сообщении.
Пресс-служба прокуратуры отмечает, что и.о. руководителя отдела Госэкоинспекции региона был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 600 долларов США от местного жителя, который совершил незаконную порубку деревьев породы дуб в лесохозяйстве Житомирского района.
«За такую сумму он пообещал «черном лесорубу» прикрыть незаконную порубку, «решить» вопрос о непривлечение его к административной ответственности экологической инспекцией, а в случае выявления порубки правоохранителями - предупредить о способе вывоза», - добавляют в прокуратуре.
В настоящее время должностное лицо задержано, решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.