Кинотеатр в Житомире создал специальные «тихие сеансы» для мам с младенцами

В Житомире коммунальный кинотеатр имени Ивана Франко начал проводить специальные сеансы для зрителей, которые приходят с младенцами и детьми.
Об этом сообщили на сайте
Житомирского городского совета.
На "тихих сеансах" будут показывать фильмы и мультфильмы в 2D-формате с приглушенным светом в зале и уменьшенной громкостью.
Такие сеансы будут только в утренние часы, а платить нужно будет только за билеты родителей – детям до 5 лет вход бесплатный.
В кинотеатре говорят, что такие сеансы идеально подойдут, как родителям с младенцами, так и детям старшего возраста для первого опыта просмотра фильмов и мультфильмов на большом экране.