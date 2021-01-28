Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 28.01.2021    11:44:28
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Январь » 28 » 08:25:56

Кинотеатр в Житомире создал специальные «тихие сеансы» для мам с младенцами

Сегодня, 08:36:56 427 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Кинотеатр в Житомире создал специальные «тихие сеансы» для мам с младенцами

 В Житомире коммунальный кинотеатр имени Ивана Франко начал проводить специальные сеансы для зрителей, которые приходят с младенцами и детьми.

Об этом сообщили на сайте Житомирского городского совета.

На "тихих сеансах" будут показывать фильмы и мультфильмы в 2D-формате с приглушенным светом в зале и уменьшенной громкостью.

Такие сеансы будут только в утренние часы, а платить нужно будет только за билеты родителей – детям до 5 лет вход бесплатный.

В кинотеатре говорят, что такие сеансы идеально подойдут, как родителям с младенцами, так и детям старшего возраста для первого опыта просмотра фильмов и мультфильмов на большом экране. 
Тэги: кинотеатр, Житомир, дети
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus