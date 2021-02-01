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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Февраль » 1 » 16:49:22

Александра Черняховича официально назначили советником Сухомлина

Вчера, 17:15:22 789 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Александра Черняховича официально назначили советником Сухомлина

 Депутат Житомирского городского совета Александр Черняхович официально стал советником городского головы. Соответствующее распоряжение Сергей Сухомлин подписал 29 января.

"Назначить с 1 февраля 2021 года Черняховича Александра Мирославовича на должность советника Житомирского городского головы с должностным окладом согласно штатному расписанию и присвоить ему 13 ранг должностного лица местного самоуправления", - говорится в документе.

Александру Черняховичу установлен стаж работы в органах местного самоуправления 2 года 14 дней.
 

С декабря 2016 года Черняхович был советником Сухомлина на общественных началах.

До официального назначения Александр Черняхович опубликовал декларацию. В 2020 году в двух собственных фирмах ЧП "Стиль-Сервис" и ООО "Сталь-Сервис 3000" Черняхович получил 34 тыс. 992 грн и 87 тыс. 545 грн соответственно. Годовой доход от занятия предпринимательской деятельностью - 3 тыс. 897 грн.
Тэги: Черняхович, мэр, советник, Житомир
Комментариев: 4
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 18:47:03, Вчера [Материал]
0

На фото воины спецназа?! :)
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 19:50:05, Вчера [Материал]
-1

У нас війна 7-ий рік іде!
Ще питання є?
danza
3 Светлана (danza)   • 20:38:46, Вчера [Материал]
0

Да... сложно оторвать от корыта...
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 23:05:27, Вчера [Материал]
+1

Годовой доход от занятия предпринимательской деятельностью - 3 тыс. 897 грн.

крутой доход у чувака за год, как кто-то тут говорил, бомжи на сдаче бутылок больше зарабатывают
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