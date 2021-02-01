Александра Черняховича официально назначили советником Сухомлина

Депутат Житомирского городского совета Александр Черняхович официально стал советником городского головы. Соответствующее распоряжение Сергей Сухомлин подписал 29 января
.
"Назначить с 1 февраля 2021 года Черняховича Александра Мирославовича на должность советника Житомирского городского головы с должностным окладом согласно штатному расписанию и присвоить ему 13 ранг должностного лица местного самоуправления"
, - говорится в документе.
Александру Черняховичу установлен стаж работы в органах местного самоуправления 2 года 14 дней.
С декабря 2016 года Черняхович был советником Сухомлина на общественных началах.
До официального назначения Александр Черняхович опубликовал декларацию
. В 2020 году в двух собственных фирмах ЧП "Стиль-Сервис" и ООО "Сталь-Сервис 3000" Черняхович получил 34 тыс. 992 грн и 87 тыс. 545 грн соответственно. Годовой доход от занятия предпринимательской деятельностью - 3 тыс. 897 грн.
Ще питання є?
крутой доход у чувака за год, как кто-то тут говорил, бомжи на сдаче бутылок больше зарабатывают