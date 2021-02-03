В Житомире водитель Opel наехал на ногу патрульному и попытался сбежать: полисмены устроили погоню. ВИДЕО

В Житомире водитель автомобиля во время проверки документов совершил наезд на патрульного полицейского и попытался скрыться. События разворачивались вечером 2 февраля на ул. Космонавтов.
"Около 21:30 патрульные полицейские, которые работали в областном центре, остановили автомобиль Opel Insignia для проверки документов и выяснения законности пребывания на таможенной территории автомобиля с иностранной регистрацией. Впрочем водитель, 25-летний житомирянин, повел себя агрессивно, внезапно начал движение и совершил наезд на ногу полицейского", - рассказали "Журналу Житомира" в пресс-службе полиции.
Патрульные догнали и остановили транспортное средство нарушителя.
"Водитель продолжал вести себя агрессивно и вызывающе, поэтому полицейские составили в отношении него административные протоколы по статьям 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях" - информирует полиция.
Травмированному 26-летнему сержанту полиции была оказана медицинская помощь, у него диагностировали повреждение связочного аппарата конечности.
"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет", - добавили правоохранители.
Т.е. причина остановки была незаконной? Давайте с этого начинать. А если этот какракатица-полицай чуть ли не сам ногу подставил - это его проблемы и нога.