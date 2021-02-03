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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 3 » 11:36:38

В Житомире водитель Opel наехал на ногу патрульному и попытался сбежать: полисмены устроили погоню. ВИДЕО

Сегодня, 11:51:29 966 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель Opel наехал на ногу патрульному и попытался сбежать: полисмены устроили погоню. ВИДЕО

 В Житомире водитель автомобиля во время проверки документов совершил наезд на патрульного полицейского и попытался скрыться. События разворачивались вечером 2 февраля на ул. Космонавтов.

"Около 21:30 патрульные полицейские, которые работали в областном центре, остановили автомобиль Opel Insignia для проверки документов и выяснения законности пребывания на таможенной территории автомобиля с иностранной регистрацией. Впрочем водитель, 25-летний житомирянин, повел себя агрессивно, внезапно начал движение и совершил наезд на ногу полицейского", - рассказали "Журналу Житомира" в пресс-службе полиции.

Патрульные догнали и остановили транспортное средство нарушителя.
 
 

"Водитель продолжал вести себя агрессивно и вызывающе, поэтому полицейские составили в отношении него административные протоколы по статьям 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях" - информирует полиция.


Травмированному 26-летнему сержанту полиции была оказана медицинская помощь, у него диагностировали повреждение связочного аппарата конечности.

"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет", - добавили правоохранители.
Тэги: патрульная полиция, Житомир
Комментариев: 6
bubuzavrik
1 Александр (bubuzavrik)   • 12:00:20, Сегодня [Материал]
+11

Судя из новости, остановка была незаконной. Водитель решил отстаивать свои права, мусора включили режим "бога" но были посланы. В итоге мусор ногу свою подставил , чтобы наказать "умного" водителя. Ситуация старая как мир. А теперь этим упырям еще и полномочий добавить?
Nikita100
2 Никита (Nikita100)   • 12:10:40, Сегодня [Материал]
+5

Согласен, когда машина начала трогаться, ногу можно было легко убрать, а он нарочно оставил её там...мне тоже не нравится, когда менты начинают включать режим Бога как буд-то они хозяева жизни. Правда есть и адекватные полицейские, вежливые.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:19:25, Сегодня [Материал]
0

" остановили автомобиль Opel Insignia для проверки документов и выяснения законности пребывания на таможенной территории автомобиля с иностранной регистрацией"
Т.е. причина остановки была незаконной? Давайте с этого начинать. А если этот какракатица-полицай чуть ли не сам ногу подставил - это его проблемы и нога.
ZVEZDA
4 Житомирянин (ZVEZDA)   • 14:22:17, Сегодня [Материал]
0

А чому мордою в землю не поклали і наручникі не наділи? Якась безхребетна поліція)))
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:22:58, Сегодня [Материал]
+1

А за что?
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:10:11, Сегодня [Материал]
0

Полицейские избивали водителя Петю Ярмака после чего Ему удалили 70 сантиметров кишечника . печень повредили. вырезали жёлчный пузырь ....почему до сих пор эти преступники до сих пор не за решёткой? Напомню. что в парке патрулная полиция (бывшая ГАИ) избивали водителя. женщина прогуливалась с собачкой и сообщила на 102. что полицейские избивают человека. Приехал второй экипаж и присоеденились к избиению. Человек был прикован наручниками. Четыре преступника до сих пор патрулируют и на свободе. Пальчик Ему переехали и смотрите сколько шума?!
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