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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 3 » 14:19:16

В Житомирской области пьяный водитель сбил пешехода и бетонный столб

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В Житомирской области пьяный водитель сбил пешехода и бетонный столб

 На Житомирщине пьяный водитель за рулем ВАЗа сбил женщину, а после этого врезался в бетонный столб. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Барановке 3 февраля около 11:00.
 

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ 2111, 31-летний житель Львовщины, двигаясь по улице города, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, после чего столкнулся с электроопорой на обочине", - сообщает полиция.


В результате ДТП травмы получила 61-летняя местная жительница, которую госпитализировали в больницу для обследования и оказания необходимой помощи. Предварительно у нее диагностирован перелом ноги.



Также водителя проверили на употребление алкоголя и отобрали образцы крови.

"По предварительным результатам, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия", - информирует ГУНП. 
Тэги: дтп, Житомирская область
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