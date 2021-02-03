В Житомирской области пьяный водитель сбил пешехода и бетонный столб

На Житомирщине пьяный водитель за рулем ВАЗа сбил женщину, а после этого врезался в бетонный столб. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Барановке 3 февраля около 11:00.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ 2111, 31-летний житель Львовщины, двигаясь по улице города, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, после чего столкнулся с электроопорой на обочине", - сообщает полиция.
В результате ДТП травмы получила 61-летняя местная жительница, которую госпитализировали в больницу для обследования и оказания необходимой помощи. Предварительно у нее диагностирован перелом ноги.
Также водителя проверили на употребление алкоголя и отобрали образцы крови.
"По предварительным результатам, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия"
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