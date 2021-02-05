В городке на Житомирщине в третий раз закрыли подпольное казино, работавшее под видом кафе

В городе Чуднов Житомирской области в подвальном помещении кафе организовали подпольное игорное заведение. Во время обыска полиция застала в заведении посетителей.
"В рамках уголовного производства полицейские провели санкционированный обыск в одном из заведений общественного питания. Само кафе не работало, однако, по информации оперативников, в помещении находился игорный зал. В ходе проведения следственных действий информация подтвердилась"
, - сообщила "ЖЖ
" полиция области.
В подвале расположилась комната, оборудованная компьютерами, с помощью которых через сеть Интернет предоставлялся доступ к азартным играм.
Как рассказал начальник Чудновского отделения полиции Сергей Данилюк, это уже третье за последние два месяца закрытие данного учреждения. На этот раз из помещения изъяли 10 системных блоков с программным обеспечением и другими комплектующими компьютерной техники.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведение соответствующих экспертных исследований. Согласно действующему законодательству занятие игорным бизнесом (ст. 203-2 УК) наказывается значительными штрафными санкциями.
Напомним, в Житомире полиция 6 раз закрывала
один и тот же игорный зал.