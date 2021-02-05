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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 5 » 15:56:14

В городке на Житомирщине в третий раз закрыли подпольное казино, работавшее под видом кафе

Сегодня, 16:40:14 340 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В городке на Житомирщине в третий раз закрыли подпольное казино, работавшее под видом кафе

 В городе Чуднов Житомирской области в подвальном помещении кафе организовали подпольное игорное заведение. Во время обыска полиция застала в заведении посетителей.

"В рамках уголовного производства полицейские провели санкционированный обыск в одном из заведений общественного питания. Само кафе не работало, однако, по информации оперативников, в помещении находился игорный зал. В ходе проведения следственных действий информация подтвердилась", - сообщила "ЖЖ" полиция области.

В подвале расположилась комната, оборудованная компьютерами, с помощью которых через сеть Интернет предоставлялся доступ к азартным играм.



Как рассказал начальник Чудновского отделения полиции Сергей Данилюк, это уже третье за последние два месяца закрытие данного учреждения. На этот раз из помещения изъяли 10 системных блоков с программным обеспечением и другими комплектующими компьютерной техники.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведение соответствующих экспертных исследований. Согласно действующему законодательству занятие игорным бизнесом (ст. 203-2 УК) наказывается значительными штрафными санкциями.

Напомним, в Житомире полиция 6 раз закрывала один и тот же игорный зал.
Тэги: игорный бизнес, кафе, казино, Житомирщина
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