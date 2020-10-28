На Житомирщине под видом кальянных открыли сеть игорных залов. ФОТО

В Житомирской области под видом кальянных организовали сеть азартных заведений. Незаконные игровые залы обнаружили на территории северных районов Житомирщины. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Оперативники Управления стратегических расследований в области разоблачили 5 незаконных заведений, которые предоставляли услуги по ведению азартных игр под видом кальянных и спортбаров в г. Коростене, Лугинах, поселках Иршанск и Белокоровичи", - информирует полиция.
Организовал сеть подпольных азартных заведений 32-летний житель Коростеня. Мужчина имел двух сообщников. По месту расположения учреждений и жительства фигурантов провели обыски.
"В результате изъято почти 350 000 гривен, компьютерную технику, черновую бухгалтерию и другие свидетельства противоправной деятельности"
, - отмечают правоохранители.
Мужчинам объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния - занятие игорным бизнесом в составе преступной группы с признаками организованности (ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 УК).
ФОТО: ГУНП