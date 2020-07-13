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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 13 » 09:48:04

Казино работают под видом баров: на Житомирщине появился новый вид игорных заведений

Вчера, 10:00:04 1864 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Казино работают под видом баров: на Житомирщине появился новый вид игорных заведений

 В Житомирской области после закрытия "классических" залов начали появляться новые форматы подпольных игорных заведений: клиентам баров дают в аренду планшеты с соответствующим программным обеспечением.

Как стало известно "Журналу Житомира", на днях полицейские разоблачили сеть таких подпольных игорных заведений в Коростене и Лугинах.
 

"Законодательный запрет на игорный бизнес и активная наступательная позиция правоохранительных органов заставили прекратить деятельность традиционных залов игровых автоматов и компьютерных клубов. Однако полиция начала находить новые формы организации азартных игр: в кальянных и барах клиентам предлагают в аренду планшеты с соответствующим программным обеспечением", - прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.


Полицейские в ходе досудебного расследования уголовного производства провели одновременные обыски в трех таких заведениях общественного питания в Коростене и в Лугинах.

В результате обнаружили и изъяли 16 планшетов, 3 системных блока, 20 000 гривен наличных, черновую документацию о деятельности игорных заведений и другое имущество, которое может свидетельствовать о противоправной деятельности.

"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины. Продолжается документирование противоправной деятельности организаторов и лиц, причастных к функционированию игорных заведений", - добавляют в полиции.

Напомним, ранее в спальном районе и в центре Житомира обнаружили подпольные "казино".









Тэги: Житомирщина, игорный бизнес
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