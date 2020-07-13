Казино работают под видом баров: на Житомирщине появился новый вид игорных заведений

В Житомирской области после закрытия "классических" залов начали появляться новые форматы подпольных игорных заведений: клиентам баров дают в аренду планшеты с соответствующим программным обеспечением.
Как стало известно "Журналу Житомира
", на днях полицейские разоблачили сеть таких подпольных игорных заведений в Коростене и Лугинах.
"Законодательный запрет на игорный бизнес и активная наступательная позиция правоохранительных органов заставили прекратить деятельность традиционных залов игровых автоматов и компьютерных клубов. Однако полиция начала находить новые формы организации азартных игр: в кальянных и барах клиентам предлагают в аренду планшеты с соответствующим программным обеспечением", - прокомментировал начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.
Полицейские в ходе досудебного расследования уголовного производства провели одновременные обыски в трех таких заведениях общественного питания в Коростене и в Лугинах.
В результате обнаружили и изъяли 16 планшетов, 3 системных блока, 20 000 гривен наличных, черновую документацию о деятельности игорных заведений и другое имущество, которое может свидетельствовать о противоправной деятельности.
"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины. Продолжается документирование противоправной деятельности организаторов и лиц, причастных к функционированию игорных заведений"
, - добавляют в полиции.
Напомним, ранее в спальном районе и в центре Житомира обнаружили подпольные "казино"
.