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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 5 » 16:40:17

В теплокоммунэнерго объяснили, почему в квартирах житомирян стало чаще исчезать отопление

Сегодня, 17:07:17 406 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В теплокоммунэнерго объяснили, почему в квартирах житомирян стало чаще исчезать отопление

 В Житомире с приходом морозов стали чаще случаться аварии на теплосетях. Недавно три десятка домов в 15-градусный мороз остались без отопления.

В коммунальном предприятии "Житомиртеплокоммунэнерго" уверяют, что понимают жалобы житомирян и объясняют - аварии случаются из-за устаревших теплосетей.
 

"Мы понимаем нарекание житомирян, дома которых иногда остаются без тепла и которые, не зная специфику работы предприятия, считают КП ЖТКЭ виновным в том, что порывы происходят. На самом деле проблема порывов возникает потому, что большая часть теплосетей города устарела. Предприятие работает уже более 50 лет, часть сетей были заложены еще тогда, часть позже - тоже в советское время. Фактически они уже устаревшие и морально, и физически.

Был период, когда на модернизацию сетей город вовсе не выделял средства. Но последние годы ситуация изменилась. По инвестиционной программе и на гранты несколько лет назад предприятие начало заменять теплосети. Приоритет отдали магистральным сетям, которые имеют большой диаметр, и передают теплоноситель от котельных к меньшим сетям. Для обновления сразу всех сетей, чтобы зимой работать без порывов, нужны средства, которые превышают годовой бюджет города. Но даже, если бы эти деньги нашлись, то в стране нет такого количества подрядчиков, которые могли бы выполнить работы одновременно", - говорят в ЖТКЭ.




Предприятие своими силами поддерживает теплосети в рабочем состоянии. В конце отопительного сезона коммунальщики составляют список проблемных участков, а в межотопительный период ремонтируют.
 

"Каждую весну предприятие также проводит гидравлические испытания теплосетей. Для этого в трубы под давлением подается вода. Гидравлические испытания показывают дополнительно участки, требующие ремонта. Таким образом, есть план работ на межотопительный период. В августе-сентябре предприятие снова проводит гидравлические испытания и определяет готовность теплосети к зиме. Однако, когда к системе подается не просто вода под давлением, а теплоноситель, то в результате линейного расширения случаются порывы. Пока у нас остаются старые трубы, к сожалению, аварийных ситуаций избежать нельзя", - информирует теплокоммуэнерго.


В прошлом году предприятие получило на условиях лизинга 3 аварийные машины, которые значительно упрощают и ускоряют работу ремонтных бригад.

"Замена магистральных теплосетей также дает свои результаты. На новых сетях порывов нет. С каждым годом количество порывов в целом уменьшается. Новые магистральные теплосети также уменьшили потери теплоносителя. Поэтому предприятие не стоит на месте", - резюмировали в КП. 
Тэги: Теплокоммунэнерго, отопление, Житомир
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