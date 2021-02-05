В теплокоммунэнерго объяснили, почему в квартирах житомирян стало чаще исчезать отопление

"Мы понимаем нарекание житомирян, дома которых иногда остаются без тепла и которые, не зная специфику работы предприятия, считают КП ЖТКЭ виновным в том, что порывы происходят. На самом деле проблема порывов возникает потому, что большая часть теплосетей города устарела. Предприятие работает уже более 50 лет, часть сетей были заложены еще тогда, часть позже - тоже в советское время. Фактически они уже устаревшие и морально, и физически.
Был период, когда на модернизацию сетей город вовсе не выделял средства. Но последние годы ситуация изменилась. По инвестиционной программе и на гранты несколько лет назад предприятие начало заменять теплосети. Приоритет отдали магистральным сетям, которые имеют большой диаметр, и передают теплоноситель от котельных к меньшим сетям. Для обновления сразу всех сетей, чтобы зимой работать без порывов, нужны средства, которые превышают годовой бюджет города. Но даже, если бы эти деньги нашлись, то в стране нет такого количества подрядчиков, которые могли бы выполнить работы одновременно", - говорят в ЖТКЭ.
"Каждую весну предприятие также проводит гидравлические испытания теплосетей. Для этого в трубы под давлением подается вода. Гидравлические испытания показывают дополнительно участки, требующие ремонта. Таким образом, есть план работ на межотопительный период. В августе-сентябре предприятие снова проводит гидравлические испытания и определяет готовность теплосети к зиме. Однако, когда к системе подается не просто вода под давлением, а теплоноситель, то в результате линейного расширения случаются порывы. Пока у нас остаются старые трубы, к сожалению, аварийных ситуаций избежать нельзя", - информирует теплокоммуэнерго.