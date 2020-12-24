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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Декабрь » 24 » 08:51:08

В Житомире готовятся повысить тарифы на отопление

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В Житомире готовятся повысить тарифы на отопление

 Коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" намерено пересмотреть размер тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды. Об этом говорится в объявлении, опубликованном 22 декабря на сайте Житомирского городского совета.
 

"Руководствуясь п.2 раздела II Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен/тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости, утвержденного Приказом Минрегиона Украины от 05.06.2018 №130 предприятие доводит к сведению потребителей информацию о намерении изменить тариф на тепловую энергию и услугу по поставке тепловой энергии для всех групп потребителей", - сообщает "Житомиртеплокоммунэнерго".


Отмечается, что потребность в корректировке действующих тарифов возникла в связи с ростом с 1 января 2021 года стоимости поставки и распределения природного газа и стоимости распределения электроэнергии.


 

"Удельный вес природного газа и электроэнергии в тарифах составляет 76,8%, что значительно влияет на размер установленных тарифов, поэтому возникает необходимость в изменении размера тарифов на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии для всех категорий потребителей", - отметили в ЖТКЭ.


Из приведенных таблиц стало известно, что для населения и бюджетных учреждений стоимость 1 Гкал должна вырасти на 12,2-13,1%.
 

Действующие и предложенные тарифы для населения


Действующие и предложенные тарифы для бюджетных учреждений

Тэги: отопление, Теплокоммунэнерго, Житомир, тарифы
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:21:10, Сегодня [Материал]
+2

смысл повышать ? если люди и так не платят...
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