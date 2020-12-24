В Житомире готовятся повысить тарифы на отопление

"Руководствуясь п.2 раздела II Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен/тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости, утвержденного Приказом Минрегиона Украины от 05.06.2018 №130 предприятие доводит к сведению потребителей информацию о намерении изменить тариф на тепловую энергию и услугу по поставке тепловой энергии для всех групп потребителей", - сообщает "Житомиртеплокоммунэнерго".