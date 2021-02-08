Відомий український політолог Вадим Денисенко презентує в Житомирі свою книгу

Спілка молодих журналістів Житомирщини запрошує на зустріч з політологом, директором Українського Інституту Майбутнього Вадимом Денисенком.
В Житомирі Вадим Денисенко презентуватиме свою книгу "Політики не брешуть".
Зустріч відбудеться 10 лютого у "Гнатюк Арт Центрі" (вул. Велика Бердичівська, 24). Початок - о 17:00. Вхід вільний
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Вадим Денисенко відомий український політолог та журналіст.
У 2006–2013 роках — головний редактор тижневика "Коментарі". Засновник та головний редактор Еспресо TV (2013-2014 рр).