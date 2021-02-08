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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 8 » 11:35:02

Відомий український політолог Вадим Денисенко презентує в Житомирі свою книгу

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Відомий український політолог Вадим Денисенко презентує в Житомирі свою книгу

 Спілка молодих журналістів Житомирщини запрошує на зустріч з політологом, директором Українського Інституту Майбутнього Вадимом Денисенком. 

В Житомирі Вадим Денисенко презентуватиме свою книгу "Політики не брешуть". 

Зустріч відбудеться 10 лютого у "Гнатюк Арт Центрі" (вул. Велика Бердичівська, 24). Початок - о 17:00. Вхід вільний

Вадим Денисенко відомий український політолог та журналіст.

У 2006–2013 роках — головний редактор тижневика "Коментарі". Засновник та головний редактор Еспресо TV (2013-2014 рр).
 
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