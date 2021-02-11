Кінотеатр «Жовтень» буде реконструйовано. Ситуація зрушила з місця, - Людмила Зубко

«Ми зробили перший крок до розбудови публічного культурного простору в центрі Житомира на базі кінотеатру «Жовтень». Наша команда «Європейської Солідарності», Тетяна Нікітіч і Петро Рудь, ініціювала виділення субвенції місту в обсязі 1 млн грн на розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції кінотеатру. Над втіленням ідеї перетворення занедбаного «Жовтня», де сьогодні працює побутовий базар, на сучасний громадський простір для житомирян, особисто я працюю вже декілька років, і підтримка команди є дуже важливою. Також на сесії міськради у грудні минулого року я виступила з ініціативою про виділення на реконструкцію кінотеатру кошти у сумі 24 млн грн», - зазначила Людмила Зубко.