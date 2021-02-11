Кінотеатр «Жовтень» буде реконструйовано. Ситуація зрушила з місця, - Людмила Зубко

Ситуація з реконструкцією кінотеатру «Жовтень» зрушила з місця. Депутати «ЄС» Житомирської облради направили 1 млн грн субвенції з обласного бюджету місту Житомиру на розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції кінотеатру.
Про це повідомила Людмила Зубко, голова комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради за результатами засідання комісії, на якому були підтримані зміни до міської програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської територіальної громади на 2021-2023 роки».
Зокрема до переліку напрямків Програми додаються заходи з реконструкції «Жовтня».
«Ми зробили перший крок до розбудови публічного культурного простору в центрі Житомира на базі кінотеатру «Жовтень». Наша команда «Європейської Солідарності», Тетяна Нікітіч і Петро Рудь, ініціювала виділення субвенції місту в обсязі 1 млн грн на розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції кінотеатру. Над втіленням ідеї перетворення занедбаного «Жовтня», де сьогодні працює побутовий базар, на сучасний громадський простір для житомирян, особисто я працюю вже декілька років, і підтримка команди є дуже важливою. Також на сесії міськради у грудні минулого року я виступила з ініціативою про виділення на реконструкцію кінотеатру кошти у сумі 24 млн грн», - зазначила Людмила Зубко.
Нагадаємо, що на базі кінотеатру два роки поспіль у 2018-2019 роках проходив фестиваль сучасного мистецтва «Жовтень у Жовтні»
, ініціаторкою та співорганізаторкою якого була Людмила Зубко. Фестиваль привернув увагу до питання розбудови культурного простору Житомира, ідентичності громади та до самої будівлі кінотеатру, а також залучив учасників та експертів з усієї України та з-за кордону
Пресслужба Людмили Зубко