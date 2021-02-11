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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 11 » 09:36:53

Кінотеатр «Жовтень» буде реконструйовано. Ситуація зрушила з місця, - Людмила Зубко   PR  

Сегодня, 09:44:08 1308 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кінотеатр «Жовтень» буде реконструйовано. Ситуація зрушила з місця, - Людмила Зубко

 Ситуація з реконструкцією кінотеатру «Жовтень» зрушила з місця. Депутати «ЄС» Житомирської облради направили 1 млн грн субвенції з обласного бюджету місту Житомиру на розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції кінотеатру.

Про це повідомила Людмила Зубко, голова комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради за результатами засідання комісії, на якому були підтримані зміни до міської програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської територіальної громади на 2021-2023 роки».

Зокрема до переліку напрямків Програми додаються заходи з реконструкції «Жовтня».
 

«Ми зробили перший крок до розбудови публічного культурного простору в центрі Житомира на базі кінотеатру «Жовтень». Наша команда «Європейської Солідарності», Тетяна Нікітіч і Петро Рудь, ініціювала виділення субвенції місту в обсязі 1 млн грн на розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції кінотеатру. Над втіленням ідеї перетворення занедбаного «Жовтня», де сьогодні працює побутовий базар, на сучасний громадський простір для житомирян, особисто я працюю вже декілька років, і підтримка команди є дуже важливою. Також на сесії міськради у грудні минулого року я виступила з ініціативою про виділення на реконструкцію кінотеатру кошти у сумі 24 млн грн», - зазначила Людмила Зубко.



Нагадаємо, що на базі кінотеатру два роки поспіль у 2018-2019 роках проходив фестиваль сучасного мистецтва «Жовтень у Жовтні», ініціаторкою та співорганізаторкою якого була Людмила Зубко. Фестиваль привернув  увагу до питання розбудови культурного простору Житомира, ідентичності громади та до самої будівлі кінотеатру, а також залучив учасників та експертів з усієї України та з-за кордону


Пресслужба Людмили Зубко

Тэги: кинотеатр Жовтень, Людмила Зубко
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 09:52:16, Сегодня [Материал]
+4

......1 млн грн ......розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції кінотеатру.....

Опять своя фирма разработает типа проект дальше которого ничего делаться не будет.
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 10:55:56, Сегодня [Материал]
+6

Не понимаю одного: с какой радости такие суммы за проекты? Пусть даже 50% на прибыль заложено...Затраты-то - только на зарплаты разработчикам и что-то я сомневаюсь, что многолюдный проектный НИИ этим будет заниматься полгода ... ИМХО, этим ценнобразованием давно пора прокуратуре заняться...
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 11:49:43, Сегодня [Материал]
+1

где ж автомайдан и все остальная тусовка, видать деньгами поделились с ними, и все спокойно живут, а старая шмара из ничего бабки ворует
Macarron
4 Chacarron (Macarron)   • 11:50:43, Сегодня [Материал]
+2

Вобще охренели! Направили миллион в никуда и еще гордятся этим!
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 12:22:40, Сегодня [Материал]
+1

чего разнылись, ляма жалко?
это же копейки, месячная зарплата какого-то замдиректора укропочты
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