Людмила Зубко запропонувала депутатам створити Фонд захисту від COVID-19 та об’єднатись навколо проекту «Жовтень»
Бюджет Житомира на наступний рік має стати «Бюджетом турботи»! Турботи про житомирян, турботи про нашу громаду. Про це сьогодні під час сесії Житомирської міської ради та розгляду міського бюджету на 2021 рік наголосила голова фракції «Європейська Солідарність» та голова комісії з соціально-гуманітарних питань Людмила Зубко. Вона звернулась до депутатів з двома ініціативами: створити Фонд захисту від COVID-19 для вакцинування медиків та вчителів, а також та об’єднатись навколо проекту створення публічного культурного простору на базі кінотеатру «Жовтень».
«У проекті бюджету заплановане зростання доходів бюджету від податків житомирян – на рівні 15%. Проте, ми розраховуємо, що вже за результатами першого кварталу це зростання буде більшим. Пропозиція нашої фракції - спрямувати ці кошти першочергово на захист людей з груп ризику від коронавірусу. Для цього необхідно створити Фонд захисту від COVID-19, кошти з якого мають піти на вакцинування медиків та вчителів», - наголосила Людмила Зубко.
За її словами, не дивлячись на запевняння центральної влади, державна вакцина може з’явитися і в кінці року. Натомість комерційна вакцина, вочевидь, з’явиться значно раніше. Тому в бюджеті-2021 Житомира необхідно запланувати кошти на закупівлю цієї вакцини, що б якнайширше почати вакцинувати медиків і вчителів.
Також Людмила Зубко наголосила, що у наступному році у бюджеті передбачені 24 млн грн на округи Житомира. Це дієвий інструмент для об’єднання депутатів навколо реалізації необхідних для громади проектів. У свою чергу, Зубко запропонувала всім депутатам об’єднатись навколо проєкту зі створення публічного культурного простору на базі кінотеатру «Жовтень».
Пресслужба Житомирської міської організації партії ЄС
«Сьогодні Жовтень - пам’ятник недбалості і байдужості! І він не повинен перетворитись на символ нашої з вами байдужості! Я не говорю про кінотеатр у класичному його розумінні. Але громаді точно потрібен публічний простір – для спілкування, розвитку духовності, культури, об’єднання навколо наших цінностей, традицій. Такий культурний простір дасть поштовх і розвитку економіки міста, «підтягне» галузь туризму, інфраструктуру, заклади харчування тощо. Давайте разом зробимо такий публічний простір на базі Жовтня!», - наголосила у виступі Людмила Зубко.