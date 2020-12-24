Людмила Зубко запропонувала депутатам створити Фонд захисту від COVID-19 та об’єднатись навколо проекту «Жовтень»

«У проекті бюджету заплановане зростання доходів бюджету від податків житомирян – на рівні 15%. Проте, ми розраховуємо, що вже за результатами першого кварталу це зростання буде більшим. Пропозиція нашої фракції - спрямувати ці кошти першочергово на захист людей з груп ризику від коронавірусу. Для цього необхідно створити Фонд захисту від COVID-19, кошти з якого мають піти на вакцинування медиків та вчителів», - наголосила Людмила Зубко.

«Сьогодні Жовтень - пам’ятник недбалості і байдужості! І він не повинен перетворитись на символ нашої з вами байдужості! Я не говорю про кінотеатр у класичному його розумінні. Але громаді точно потрібен публічний простір – для спілкування, розвитку духовності, культури, об’єднання навколо наших цінностей, традицій. Такий культурний простір дасть поштовх і розвитку економіки міста, «підтягне» галузь туризму, інфраструктуру, заклади харчування тощо. Давайте разом зробимо такий публічний простір на базі Жовтня!», - наголосила у виступі Людмила Зубко.