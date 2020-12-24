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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Декабрь » 24 » 11:35:14

Людмила Зубко запропонувала депутатам створити Фонд захисту від COVID-19 та об’єднатись навколо проекту «Жовтень»

Сегодня, 11:46:20 324 7 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Людмила Зубко запропонувала депутатам створити Фонд захисту від COVID-19 та об’єднатись навколо проекту «Жовтень»

 Людмила Зубко запропонувала депутатам створити Фонд захисту від COVID-19 та об’єднатись навколо проекту «Жовтень»

Бюджет Житомира на наступний рік має стати «Бюджетом турботи»! Турботи про житомирян, турботи про нашу громаду. Про це сьогодні під час сесії Житомирської міської ради та розгляду міського бюджету на 2021 рік наголосила голова фракції «Європейська Солідарність» та голова комісії з соціально-гуманітарних питань Людмила Зубко. Вона звернулась до депутатів з двома ініціативами: створити Фонд захисту від COVID-19 для вакцинування медиків та вчителів, а також та об’єднатись навколо проекту створення публічного культурного простору на базі кінотеатру «Жовтень».
 

«У проекті бюджету заплановане зростання доходів бюджету від податків житомирян – на рівні 15%. Проте, ми розраховуємо, що вже за результатами першого кварталу це зростання буде більшим. Пропозиція нашої фракції - спрямувати ці кошти першочергово на захист людей з груп ризику від коронавірусу. Для цього необхідно створити Фонд захисту від COVID-19, кошти з якого мають піти на вакцинування медиків та вчителів», - наголосила Людмила Зубко.



За її словами, не дивлячись на запевняння центральної влади, державна вакцина може з’явитися і в кінці року. Натомість комерційна вакцина, вочевидь, з’явиться значно раніше. Тому в бюджеті-2021 Житомира необхідно запланувати кошти на закупівлю цієї вакцини, що б якнайширше почати вакцинувати медиків і вчителів.

Також Людмила Зубко наголосила, що у наступному році у бюджеті передбачені 24 млн грн на округи Житомира. Це дієвий інструмент для об’єднання депутатів навколо реалізації необхідних для громади проектів. У свою чергу, Зубко запропонувала всім депутатам об’єднатись навколо проєкту зі створення публічного культурного простору на базі кінотеатру «Жовтень».

«Сьогодні Жовтень - пам’ятник недбалості і байдужості! І він не повинен перетворитись на символ нашої з вами байдужості! Я не говорю про кінотеатр у класичному його розумінні. Але громаді точно потрібен публічний простір – для спілкування, розвитку духовності, культури, об’єднання навколо наших цінностей, традицій. Такий культурний простір дасть поштовх і розвитку економіки міста, «підтягне» галузь туризму, інфраструктуру,  заклади харчування тощо. Давайте разом зробимо такий публічний простір на базі Жовтня!», - наголосила у виступі Людмила Зубко.



Пресслужба Житомирської міської організації партії ЄС

 
Тэги: Житомир, Людмила Зубко, короновирус, кинотеатр Жовтень
Комментариев: 6
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 12:28:37, Сегодня [Материал]
+2

сколько уже бабла на Жовтне спилили когда бюджетников бесплатно туда загнали выступать, а бабки с проекта в карман, как же достала вся ваша шушара зубковая
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:33:44, Сегодня [Материал]
+2

Кинотеатр "Жовтень" попал под "распил" Вот где Зубко ни появляется - там везде все накрывается. База "Лесной берег" для АТОшников на Корбутовке, здание телерадиокомпании на Театральной, переговорные пункты, аптеки (более 30)
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:38:12, Сегодня [Материал]
+2

Уважаемые депутаты, -"Олди", "Эпицентр", "ЮПиДЖИ", Сильпо", "Ашан" и прочие - эти все предприятия зарегистрированы не в Житомире. От их работы бюджет Житомира не получает НИКАКИХ налогов, эти налоги идут в бюджеты по месту регистрации этих компаний. Что вы, депутаты, сделали для того, чтобы они платили в бюджет города Житомира?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:39:52, Сегодня [Материал]
0

Вы расчитываете и требуете увеличения городского бюджета от налогов житомирян. Во многих городах нормальные депутаты понизили налоги.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:45:31, Сегодня [Материал]
0

За счет увеличения наших налогов вы хотите создать фонд из наших денег, а потом вакцинировать медиков или учителей. Таким образом, вы на маленьком местном уровне уже лоббируете интересы больших фармацевтических компаний. Т.е за наши деньги хотите купить и за наши же деньги "замочить" этих бедных медиков и учителей. Следующий закон будет - без бумажки мы вас на работу не допустим. Все, кто это предлагает, пусть едут в Америку или в Англию и там лоббирует местных фармацевтов. Исполняйте Закон Украины № 540 от 30.03.2020, снимайте местные налоги с бизнеса под ноль на период карантина!
SlavaNibiru
6 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:36:38, Сегодня [Материал]
0

Дякуємо порохоботам, що привели міс Апач до корита!
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