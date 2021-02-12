ФОПов нельзя будет брать на работу: Кабмин направил в Раду новый законопроект

В чем суть проблемы

"У нас есть целый ряд крупных компаний, которые образуют просто конгломераты физлиц-предпринимателей. Есть только корпоративная вывеска, бренд, а под этим брендом работают несколько десятков или даже несколько сотен ФОП. Сейчас ФОП могут иметь годовой оборот до 7 млн грн, не платя НДС. Соответственно, если в крупной компании работают 100 ФОП, они могут сделать оборот 700 млн грн, который можно показать, уплатив только 5%. Не платя НДС, не платя налог на прибыль", – объясняет экономический эксперт Алексей Кущ.

Забота о работниках или о наполнении бюджета?

"Чем плоха нынешняя ситуация? Во-первых, бюджет не получает денег. А во-вторых – и это, на мой взгляд, самое главное, – возникает асимметричность конкурентных условий и фискального давления. Кто выиграет конкурентную борьбу? Компания, которая платит налог в фонд оплаты труда в размере 41,5% (22% ЕСВ, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора) плюс 22% НДС, 18% налога на прибыль? Или компания, которая платит всех налогов 5%? Понятно, что конкурентную борьбу на рынке товаров выиграет вторая компания. Она же выиграет конкуренцию на рынке труда, потому что сможет за счет экономии налогов предложить более высокую зарплату", – говорит Алексей Кущ.

Ориентируемся на Европу

"В Европе не принято оформлять наемных работников как ФОП. Среди международных компаний, которые работают в Украине, такой практики мы практически не наблюдаем. Украинский бизнес прибегает к попыткам минимизировать налоги, пытаясь стать более конкурентным на рынке. Предприятия, которые оформляют договора с физлицами-предпринимателями, не платят налогов с зарплаты, эта обязанность перекладывается на ФОП. За счет этого они могут экономить. При таком подходе может страдать, конечно, и социальное обеспечение работников", – говорит территориальный директор кадровой компании "ANCOR Ukraine" Юрий Перч.



Что ждет айтишников?

"В сфере IT в основном работа проектная. То есть появляется заказ, какой-то проект – программисты работают, нет проекта – ищут другого заказчика. Поэтому для сферы IT работа по гражданско-правовым договорам не является чем-то предосудительным", – говорит он.



Как будут "вычислять" нарушителей

1. Человек выполняет работу по поручению и под контролем представителя работодателя.

2. Работа не предусматривает конкретных результатов за определенный период (в отличие от сдельной работы).

3. У сотрудника есть рабочее место, он подчиняется внутреннему трудовому распорядку компании, в которой работает.

4. Компания предоставляет работнику оборудование, сырье или т. п.

5. Сотруднику систематически выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме (зарплата).

6. Работодатель устанавливает длительность рабочего времени и времени отдыха.

7. Работодатель возмещает работнику стоимость поездок и другие финансовые затраты, связанные с работой.

Эксперт: "Сначала надо снизить налогообложение труда"

"Я считаю, что сначала нужно было провести "фискальную революцию". То есть резко снизить налогообложение труда – процентов до 10 – и увеличить налогообложение капитала и активов богатых людей. А уже после этого можно менять требования и после определенного адаптационного периода вводить жесткий механизм контроля – начинать эту борьбу с ФОП-конгломератами. Тогда бы это сработало. Все бы оказались в одинаковых условиях с точки зрения минимизации фонда оплаты труда, произошло бы существенное отбеливание фонда оплаты труда", – говорит он.

"Мы бы получили белую структуру рынка труда, фонда оплаты труда. И можно было бы принять специальный закон о компаниях, которые создают группы плательщиков единого налога, конгломераты ФОП. И там нужно было бы прописать все критерии, маяки, которые позволяют их выявлять, и механизмы контроля. Тогда бы это правильно сработало. А так этот законопроект будет воспринят обществом негативно, как очередной наезд на предпринимателей. То есть здравая идея может потонуть в лавине критических замечаний", – прогнозирует Алексей Кущ.