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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 12 » 17:24:50

ФОПов нельзя будет брать на работу: Кабмин направил в Раду новый законопроект

Сегодня, 17:29:50 1516 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФОПов нельзя будет брать на работу: Кабмин направил в Раду новый законопроект

 Кабмин подал в Верховную Раду проект закона, который должен заставить работодателей оформлять трудовые отношения с наемными работниками "по-белому". 

В частности, он направлен на "борьбу" с таким видом трудоустройства, как оформление наемных работников физлицами-предпринимателями (ФЛП, укр. – ФОП), информирует издание "Сегодня".

Этот документ "созревал" ровно два года. На сайте Минсоцполитики сообщается, что общественное обсуждение этого законопроекта началось 6 февраля 2019 года, а в парламенте он был зарегистрирован 9 февраля 2021 года (№5054). Первоначально он назывался более прямолинейно: "О внесении изменений… по усилению защиты прав работников и противодействию применению незадекларированного труда". В парламент он поступил с другим названием: "О внесении изменений… относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия".
 

В чем суть проблемы


Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сегодня часто работодатели "злоупотребляют правом на заключение гражданско-правовых договоров". Имеется в виду, что они заключают с наемными работниками не трудовой договор (работа по трудовой книжке), а заставляют регистрироваться физлицами-предпринимателями и заключают гражданско-правовые договора: договора подряда, договора об оказании услуг и т. д. Или вообще не заключают никаких договоров.

Такие отношения, с точки зрения закона, не рассматриваются как трудовые. Соответственно, работник не может претендовать на социальный пакет, как то оплата больничных, защита от немотивированного увольнения и т. д. А работодатель освобождает себя от уплаты зарплатных налогов. И, кроме того, может существенно "экономить" на других налогах.
 

"У нас есть целый ряд крупных компаний, которые образуют просто конгломераты физлиц-предпринимателей. Есть только корпоративная вывеска, бренд, а под этим брендом работают несколько десятков или даже несколько сотен ФОП. Сейчас ФОП могут иметь годовой оборот до 7 млн грн, не платя НДС. Соответственно, если в крупной компании работают 100 ФОП, они могут сделать оборот 700 млн грн, который можно показать, уплатив только 5%. Не платя НДС, не платя налог на прибыль", – объясняет экономический эксперт Алексей Кущ.


Такие компании – "конгломераты ФОП" существуют в сфере торговли, в сфере почтовых услуг, в ювелирном бизнесе, перечисляет эксперт.

Хотите пример – внимательно присмотритесь к чекам, которые вы получаете в некоторых магазинах, в том числе крупных торговых сетей. Во многих явно увидите не название торговой точки или фирмы-учредителя, а фамилию какого-то ФОП.
 

Забота о работниках или о наполнении бюджета?


В законопроекте указано, что его цель – повысить социальную защищенность наемных работников. Однако экономисты уверяют: в правительстве явно рассчитывают и на увеличение налоговых поступлений после принятия этого закона. И даже на увеличение иностранных инвестиций.
 

"Чем плоха нынешняя ситуация? Во-первых, бюджет не получает денег. А во-вторых – и это, на мой взгляд, самое главное, – возникает асимметричность конкурентных условий и фискального давления. Кто выиграет конкурентную борьбу? Компания, которая платит налог в фонд оплаты труда в размере 41,5% (22% ЕСВ, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора) плюс 22% НДС, 18% налога на прибыль? Или компания, которая платит всех налогов 5%? Понятно, что конкурентную борьбу на рынке товаров выиграет вторая компания. Она же выиграет конкуренцию на рынке труда, потому что сможет за счет экономии налогов предложить более высокую зарплату", – говорит Алексей Кущ.


Может, это покажется странным, но с проблемой "хитрого" трудоустройства наемных работников экономисты связывают отсутствие крупных инвестиций в Украину.

"Иностранный инвестор не понимает, что такое единый налог 5%. И, попадая в условия асимметричной конкуренции и в асимметричные фискальные условия, понятно, что он не сможет конкурировать на нашем рынке, даже со своими новыми технологиями", – подчеркивает Алексей Кущ.
 

Ориентируемся на Европу


В развитых странах подобной практики не существует. Не используют "наработки" украинского бизнеса и международные компании, которые работают в Украине.
 

"В Европе не принято оформлять наемных работников как ФОП. Среди международных компаний, которые работают в Украине, такой практики мы практически не наблюдаем. Украинский бизнес прибегает к попыткам минимизировать налоги, пытаясь стать более конкурентным на рынке. Предприятия, которые оформляют договора с физлицами-предпринимателями, не платят налогов с зарплаты, эта обязанность перекладывается на ФОП. За счет этого они могут экономить. При таком подходе может страдать, конечно, и социальное обеспечение работников", – говорит территориальный директор кадровой компании "ANCOR Ukraine" Юрий Перч.


Что ждет айтишников?


Одним из вопросов, которые горячо обсуждались после первого представления законопроекта, был вопрос о форме трудоустройства работников сферы IT. Многие из них числятся именно ФОП, и они посчитали этот законопроект попыткой уничтожить отрасль.

Юрий Перч считает, что сферы IT нововведения не сильно коснутся.
 

"В сфере IT в основном работа проектная. То есть появляется заказ, какой-то проект – программисты работают, нет проекта – ищут другого заказчика. Поэтому для сферы IT работа по гражданско-правовым договорам не является чем-то предосудительным", – говорит он.


Как будут "вычислять" нарушителей


В законопроекте сформулированы 7 признаков того, что отношения являются трудовыми и должны подкрепляться трудовым договором.
 
  • 1. Человек выполняет работу по поручению и под контролем представителя работодателя.
  • 2. Работа не предусматривает конкретных результатов за определенный период (в отличие от сдельной работы).
  • 3. У сотрудника есть рабочее место, он подчиняется внутреннему трудовому распорядку компании, в которой работает.
  • 4. Компания предоставляет работнику оборудование, сырье или т. п.
  • 5. Сотруднику систематически выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме (зарплата).
  • 6. Работодатель устанавливает длительность рабочего времени и времени отдыха.
  • 7. Работодатель возмещает работнику стоимость поездок и другие финансовые затраты, связанные с работой.

Предусмотрено, что трудовые отношения должны оформляться, если в наличии имеются минимум три признака из семи.
 

Эксперт: "Сначала надо снизить налогообложение труда"


Алексей Кущ считает, что идея борьбы с фиктивным трудоустройством – правильная, поскольку ликвидирует конкурентное неравенство: все вынуждены будут работать в одинаковых условиях.

Однако, по его мнению, прежде чем начинать борьбу с теневым рынком труда, следовало бы снизить налоговую нагрузку на зарплатный фонд.
 

"Я считаю, что сначала нужно было провести "фискальную революцию". То есть резко снизить налогообложение труда – процентов до 10 – и увеличить налогообложение капитала и активов богатых людей. А уже после этого можно менять требования и после определенного адаптационного периода вводить жесткий механизм контроля – начинать эту борьбу с ФОП-конгломератами. Тогда бы это сработало. Все бы оказались в одинаковых условиях с точки зрения минимизации фонда оплаты труда, произошло бы существенное отбеливание фонда оплаты труда", – говорит он.


По информации экономиста, сейчас в Украине в тени находится около 60% фонда оплаты труда. Если снизить налоговую нагрузку, "тень" уменьшилась бы до 5-10 процентов.
 

"Мы бы получили белую структуру рынка труда, фонда оплаты труда. И можно было бы принять специальный закон о компаниях, которые создают группы плательщиков единого налога, конгломераты ФОП. И там нужно было бы прописать все критерии, маяки, которые позволяют их выявлять, и механизмы контроля. Тогда бы это правильно сработало. А так этот законопроект будет воспринят обществом негативно, как очередной наезд на предпринимателей. То есть здравая идея может потонуть в лавине критических замечаний", – прогнозирует Алексей Кущ.


А еще в правительстве решили перевести трудовые книжки всех украинцев в электронную форму.
Тэги: законопроект, ФОП, работа
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Комментариев: 4
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 18:45:47, Сегодня [Материал]

Шах і мат пля! І без мату тут ніяк :).
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 19:26:53, Сегодня [Материал]

Чергова "допомога" малому бізнесу остаточно склеїти ласти...
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 19:36:05, Сегодня [Материал]

З країни масово виїжджає молодь і працездатне населення, вже зараз у нас платників ЄСВ (єдиний соцвнесок) менеше ніж пенсіонерів.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3074588302648734&set=a.205678349539758&type=3

І тут наша владна кліка пропонує: державний сервіс у вас буде як в Україні, а податки ми з вас будемо дерти, як в Європі.
Якщо метою є остаточний виїзд всього працездатного населення з країни, то "верной дорогой идете товарищи".
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4 Name Surname (viewer)   • 19:37:56, Сегодня [Материал]

А тепер як зробити по уму, щоб хоча б ті хто тут ще є, не повиїжджали, стаття: "Наша цель — сделать Украину ФОПом"

https://hvylya.net/analytics/politics/nasha-tsel-sdelat-ukrainu-fopom.html?fbclid=IwAR2YsG_G5WLq46rrvtzskOmnJ5TEkNHmd-M7zTIetou1a2laa6YncaxcDCM
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