На Житомирщине из-за обогревателя едва не сгорело предприятие. ФОТО

В Емильчинском районе Житомирской области из-за обогревателя едва не сгорело предприятие. На пожар оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание.
"К емильчинским спасателям поступило сообщение от жителей с. Степановка о возгорании на предприятия, на окраине населенного пункта. Горело деревянное подсобное помещение внутри металлической пилорамы. Работников на месте происшествия не было"
, - информирует Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
Бойцы ГСЧС оперативно остановили распространение пламени, вынесли на улицу два газовых баллона, которые были в подсобке и ликвидировали пожар.
"Пожарные не допустили переброски горения на оборудование, имущество и около 30 куб. м пиломатериалов, которые находились внутри пилорамы. В результате происшествия уничтожена подсобку и 15 кв. м кровли", - рассказывают спасатели.
Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Вероятно, работники забыли выключить электрический конвектор.
Фото: ГСЧС