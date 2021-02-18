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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 18 » 15:57:09

На Житомирщине из-за обогревателя едва не сгорело предприятие. ФОТО

Сегодня, 16:14:09 294 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине из-за обогревателя едва не сгорело предприятие. ФОТО

 В Емильчинском районе Житомирской области из-за обогревателя едва не сгорело предприятие. На пожар оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание.

"К емильчинским спасателям поступило сообщение от жителей с. Степановка о возгорании на предприятия, на окраине населенного пункта. Горело деревянное подсобное помещение внутри металлической пилорамы. Работников на месте происшествия не было", - информирует Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.



Бойцы ГСЧС оперативно остановили распространение пламени, вынесли на улицу два газовых баллона, которые были в подсобке и ликвидировали пожар.
 

"Пожарные не допустили переброски горения на оборудование, имущество и около 30 куб. м пиломатериалов, которые находились внутри пилорамы. В результате происшествия уничтожена подсобку и 15 кв. м кровли", - рассказывают спасатели.




Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Вероятно, работники забыли выключить электрический конвектор.

Фото: ГСЧС
Тэги: предприятие, пожар, Житомирщина
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